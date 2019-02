Multará Medio Ambiente a alcaldía de Pachuca por depositar basura en El Huixmí

Por continuar depositando basura en el relleno sanitario El Huixmí, el ayuntamiento de Pachuca será acreedor a una multa, informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico Moreno, quien agregó que está en curso el proceso legal para clausurar el tiradero.

Desde noviembre del año pasado, el titular de la Semarnath señaló que prohibiría al ayuntamiento capitalino utilizar El Huixmí, incluso, emitió un dictamen a la administración para que a partir de enero de 2019 dejara de trasladar su basura a ese sitio.

Al respecto, Rico Moreno indicó que actualmente la presidencia municipal continúa tirando en dicho predio, aun cuando “ya no tienen derecho”, toda vez que existe un proceso legal de clausura.

Por tal motivo, dijo que la alcaldía será acreedora a una multa “por estar tirando en un lugar que ya no es aprobado (…) que no está autorizado”; aunque no especificó una cifra.

El titular de la Semarnath aclaró que el protocolo jurídico que ya emprendieron, estaría listo para la segunda quincena de marzo.

Posterior al proceso, la dependencia estatal tendrá que realizar un proyecto para sanear el predio, ya que en el Huixmí hay “un millón 300 toneladas que están ahí y que se están descomponiendo”, acotó.

QUE PACHUCA BUSQUE UN LUGAR “QUE LE CONVENGA”

Rico Moreno agregó que una vez que se cierre el basurero, será la administración encabezada por Yolanda Tellería Beltrán la “que en el ámbito de su responsabilidad, busque (el predio) que mejor le convenga al municipio”.

“Yo espero que en un acto de seriedad y de responsabilidad de la presidenta, habrá de coadyuvar en el proceso de clausura”.

Añadió que en caso de que la alcaldía encuentre otro predio para disponer su basura, debe de cumplir con las normas ambientales para que, a su vez, pueda adquirir la documentación que expide la Semarnath.