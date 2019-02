Se manifiestan ante despidos extrabajadores de servicios ambientales

“Las cosas aquí están bastante mal, hemos sufrido extorsiones, jamás nos pagaron tiempo extra y no nos están dando ni el motivo ni la razón por la que nos están despidiendo, se nos argumentan prácticas malas pero no se nos dice el motivo”, refirió.

sin recibir ninguna justificación por parte de la gerencia general en Irapuato.Al manifestarseque han tenido que comprar sus botas de trabajo, no reciben pago de horas extra y mucho menos seguro de vida, además de haber sido extorsionados por el gerente de GISA en Irapuato, el ingeniero Ernesto de la Cruz.Comentaron que al llegar en la mañana para comenzar sus rutas de recolección de basura en distintos puntos de la ciudad, se les informó que no podrían salirRubén Álvarez, uno de los empleados despedidos, señaló que en semanas anteriores despidieron a dos supervisores, una empleada de recursos humanos, una persona de limpieza, a cinco auxiliares, al encargado del mantenimiento y a dos choferes de ruta, quienes también se fueron de la empresa sin recibir finiquito y sin ninguna explicación.Expresó que quieren que se les reinstale en la empresa y que de no ser así, exigirán un finiquito justo, así como el pago de todas las horas extra que han hecho desde hace 2 años, cuando comenzaron a laborar.Los trabajadores señalaron que los jefes les pidieron dinero para permanecer en una ruta de recolección de basura, y aseguraron tener evidencias en video de todo lo sucedido; a la par, denunciaron que uno de los camiones de recolección fue detenido por la Policía Federal, al no contar con documentación real.Cansados de esperar desde las 6 de la mañana, iniciaron la manifestación alrededor de las 4:30 de la tarde, colocando automóviles y motocicletas en la puerta de acceso, para que ningún camión de recolección de basura pudiera salir.Otros trabajadores, que aún permanecen en labores, indicaron que apoyan a los compañeros despedidos injustificadamente, pues no saben en que momento les puede pasar lo mismo; algunos otros empleados ingresaron a la empresa sin apoyar la manifestación.Cabe señalar, que en marzo de 2018, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó concesionar el servicio de recolección de basura a la empresa GISA, por un periodo de 20 años, prometiendo mejores condiciones para los trabajadores y un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.