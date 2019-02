AMLO presenta resultados del plan contra el huachicoleo; ¿cuánto se ha ahorrado?

“Ya se resolvió este asunto, no lo vamos a dejar porque estaba muy arraigado y no se ha erradicado por completo el robo de combustible, todavía siguen habiendo tomas clandestinas, todavía seguimos con el operativo, no vamos a distraernos, no vamos a descuidarnos, vamos a mentener todo el plan”, explicó el mandatario.