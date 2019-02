Citan a Comisionada de Seguro Popular

***PARA RECORDARAyer fue día clave para la seguridad (muchos no son optimistas). Guanajuato tiene un Fiscal por nueve años, se aprueba la prisión preventiva de oficio y avanza la Guardia Nacional con tufo militarizado.***DIEGO, DISTANCIAEn un intento de tomar distancia con la Fiscalía ahora autónoma constitucionalmente y con su titular, el gobernador Diego Rodríguez Vallejo se guardó la felicitación pública para Carlos. Ya todos saben que él lo puso.***HABEMUS FISCALEl primero en felicitar a Carlos Zamarripa por asumir como Fiscal General fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca. “Habemus Fiscal. Felicidades”, dijo.***FISCAL Y PUNTOYa la suerte estaba echada, el Fiscal tomaría protesta. No fue ayer día para las agitadas protestas ni para acalorados debates en la Tribuna del Congreso. Se cumplió el trámite parlamentario. Punto. Es la hora de que el Poder Legislativo haga su chamba y exija cuentas permanentes a la Fiscalía General. Una buena oportunidad será llamarlo en marzo próximo con motivo de la Glosa del I Informe de Gobierno.*APLAUSOSZamarripa comenzó su nueva era con los aplausos de los diputados del PAN y de sus colabodores, en primera fila se pusieron de pie para aclamarlo los subprocuradores y su staff. Del resto de los empleados de la PGJE que pasaron lista, no hay duda, llegaron juntitos, se fue el jefe, y atrás ellos.*OJALÁ, OJALÁEl leonés expanista hoy de Morena, Raúl Márquez, reveló que cuando Zamarripa pasó a saludarlo él le comentó lo siguiente: “ojalá y te abras a la ciudadanía y la escuches”, y le contestó con un “ojalá”.*EL AVIÓN, EL AVIÓNEl coordinador de la bancada, Ernesto Prieto, le dijo a Carlos que, si se comprometía a que si en un año no daba resultados renunciaba, le concedía el beneficio de la duda, a lo que el Fiscal le respondió con un ‘sí claro’, que más que tomarle la palabra pareció ‘darle el avión’ para cumplir el trámite del saludo.*LA CHIQUILLADAEl PRD con tres diputados, y el PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano con uno cada uno, se replegaron hasta el final para dejar la cancha abierta al PAN sacar el pase directo del Procurador.*LOS BACHILLERESUn grupo de estudiantes de las preparatorias del Estado como CECyTE y SABES, que llegaron como invitados del Congreso, dijo el presidente de la Mesa Directiva Toño Acosta (no mencionó a los de Prepas Militarizadas que también fueron), aplaudieron a quien se manifestó contra del nombramiento.*FORMACIÓNNo tiene ni un mes que iniciaron las clases del nuevo modelo de Preparatorias Militarizadas en León e Irapuato y llevaron a los alumnos a presenciar la toma de protesta del Fiscal, ¿acaso eso es parte de su formación?***MORENA, LA PRIMERAUna buena noticia para el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local fue que ayer, luego de 5 meses de Legislatura, se les aprobó por unanimidad su primera iniciativa y fue la que presentó el expanista Raúl Márquez de reforma a la Ley de Salud para que el tema del cáncer infantil se convierta en una prioridad del Estado para implementar programas de detección, prevención y tratamiento.*A LA BASURAEn cambio se le dio archivo a la cacareada iniciativa de Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos, en sintonía con la federal para prohibir a todo servidor público ganar más que los 108 mil pesos mensuales del Presidente (misma que la Suprema Corte mantiene suspendida su aplicación).*EL REGAÑOAyer que discutían sobre esa iniciativa la panista Libia García les reviró así: “Morena sólo sube a tribuna y presenta iniciativas carentes de técnica legislativa y luego reclama que no se aprueben, cuando no acuden a mesas y ni se enteran que sus errores hacen inviables sus propuestas”. Órale.La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a iniciativa del diputado leonés Éctor Jaime Ramírez Barba, acordó citar a la comisionada del Seguro Popular, Ivonne Cisneros Luján, para que informe de los cambios al programa Prospera y a los servicios que presta a través del Seguro Popular.“Es necesario que se informe o aclare bajo qué reglas se estarían otorgando los apoyos; por otra parte, queda en la incertidumbre si los recursos federales del componente salud de Prospera llegarán a los estados, que son quienes operan el Seguro Popular. ¿Quién va a atender a esa gente?”, señaló.