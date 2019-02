Corredor Industrial

La odisea

El problema

Menos mal

En días pasados platicábamos del reto que es para los reclutadores encontrar personal adecuado para involucrarse en la industria automotriz-autopartes y una situación no menos complicada viven los directivos de plantas al tener que mantener a su personal al menos por más de un año.En Guanajuato la rotación laboral en esta industria es de hasta un 70%, situación complicada si se considera que no solamente no existe suficiente cantidad de personal apta, sino que además a esos elementos se les destina tiempo y dinero para capacitarlos durante al menos 3 meses antes de enfrentarlos a los trabajos normales de la planta.Al interior de cada empresa -la mayor parte de ellas extranjeras- han surgido diversas ideas con la finalidad de mantener a sus empleados lo más felices posibles, como por ejemplo esquemas para el desarrollo de relaciones empresa-empleado a largo plazo, incentivos como pueden ser vales de despensa, boletos para partidos de futbol, obsequios para las familias, actividades de integración y desarrollo de vida laboral para que la gente tenga claro que su productividad y buen desempeño le permitirá ir ascendiendo en puestos e ingresos.Las ideas claro que han ayudado sin embargo la rotación sigue siendo preocupante no solamente en Guanajuato, sino el resto de estados del Bajío.Lo cierto es que mantener estabilidad en rotación de personal va más allá de un aumento constante de sueldo, la realidad es que empresas de renombre en Guanajuato, incluyendo refresqueras hoy tienen una rotación de personal de 2% a 4%, cifra que para ellos es de llamar la atención, anterior al “boom” automotriz su rotación de obreros era no mayor al 1%.El Consejo Nacional de Index, al frente de Luis Aguirre Lang, y que agrupa a 21 asociaciones en México con la colaboración de sus consejeros nacionales redactaron la “Declaratoria Matamoros Index 4T”.En el documento se comparten 10 puntos en los que se habla de la problemática que generó al sector de la maquila y exportación la crisis sufrida en Matamoros, las peticiones son a voz de presidentes como César Gutiérrez Elizarrarás, que es el titular de Index en Guanajuato.Comparten que la Industria Mexicana de Exportación sabe que la reconfiguración de México en la “4T” tiene consecuencias que se tienen que asumir, pero no con silencio gubernamental, ni permitiendo que nuevas formas de sindicalismo sorprendan al sector industrial con implementaciones contra reloj.Consideran que anunciar un decreto de beneficios fiscales para la productividad dentro de los 25 kilómetros de franja fronteriza norte, nos parece adecuado para seguir creciendo con una compensación social, que cierre la brecha entre el crecimiento exponencial de las manufacturas de exportación y los ingresos de quienes vemos el sustento en esta industria.En entrevista con el empresario, explica que coinciden con el aumento de ingresos de los trabajadores contra resultados e incentivos a la productividad. Duplicar el salario mínimo a lo largo de la frontera norte de México en 2019, es un acierto al que sólo le faltó tiempo para prepararnos y evitar que por las grietas del tiempo, tomen ventaja personajes en el río revuelto de las nuevas formas de sindicalismo que se presentan.Algo en lo que coincidieron sus directivos es que el tiempo que no hubo para la implementación de las nuevas y conocidas disposiciones fiscales y en salarios, les pasó la factura social y productiva en Matamoros.El sector IMMEX en México, genera más de tres millones de empleos directos y 7.5 millones de empleos indirectos, cifra que representa el 17.35% del empleo permanente registrado ante el IMSS.Por fortuna nos cuenta Gutiérrez Elizarrarás en Guanajuato aún no tienen afectaciones derivadas del problema en Matamoros.Compartió que lo que si afecta y no solamente al estado es que se estén enviando mensajes de incertidumbre al exterior y eso podría afectar para la llegada de posibles inversiones o expansiones en la industria maquiladora y manufacturera de exportación.