Expresidente de operaciones de Walt Disney comparte las claves del éxito

LAS CLAVES DEL ÉXITO



"Mickey Mouse no puede textear, Pluto no puede estar molesto o Minie no puede estar pensando en sus problemas cuando en realidad deben de estar completamente enfocados en los niños, en que vivan una gran experiencia", compartió quien antes de ser directivo trabajó como mesero de hotel hasta que se convirtió en el mejor, su falta de estudios la suplió con actitud y esmero para que su atención fuera la mejor.

DESDE PEQUEÑOS EL MEJOR



"Nunca subestimes lo que puedes generar. Cuando era mesero llegaba temprano y me iba tarde, la actitud siempre ayuda a que nadie pregunte qué grado estudiaste".



“No culpen a sus padres de su situación económica, ocúpense ustedes de cambiarla, no piensen en el pasado, no van regresar y no odien, aprendan a sonreír para que los demás sean también felices".

A INDUSTRIA DE GUANAJUATO: CONTRATEN BIEN



“Parece sencillo, no hay mucha lógica, van a suceder grandes cosas, la empresa va ganar más, habrá menos rotación, las utilidades, gastarán menos en entrenamientos y los clientes serán felices”.



"Contrata lento, corre rápido, seguramente esa gente se irá a la competencia y eso te ayudará a ti".

“No es magia lo que hace que todo funcione, si no que es nuestra forma de trabajar lo que origina la magia”, comparteEn visita a León, el directivo compartió que como dueño de una empresa y como empleado, el reto siempre será ser no bueno, sino el mejor y, en eso hay mucha diferencia, Gabriela Vázquez del Río fue la joven encargada de convencer al directivo para que hiciera una pausa en sus vacaciones en San Miguel de Allende y visitara León para compartir la magia de Disney en Casa de Piedra.Explicó que para ser el mejor se requiere más que magia;siempre teniendo claro que sucederán paso a paso sin desistir, por lo que también aclaró habrá que tener paciencia.Mencionó que para que una persona sea parte deincluso si tiene que estar en el servicio de helados.Añadió que es clave ser amigable, ayudar a la gente, no importa si tienes o no recursos económicos o grado universitarios, con base al esfuerzo las cosas pueden cambiar.Al preguntarlesimplemente sugirió que contraten bien, entrenen bien y traten bien.Cockerell recomendó al empresario tomarse un tiempo para contratar no así para despedir a aquella gente que no cumple.