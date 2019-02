Juan Osorio asegura que no hubo beso entre 'ARISTEMO'

El productor Juan Osorio aseguró a través de un video en Twitter que los comentarios de un beso entre "Aristemo", de la telenovela "Mi marido tiene más familia", son falsos aunque habrá sorpresas.

"No se crean, es falso, eso lo está inventando alguien para crear polémica. No existe, no le crean", dijo Osorio, a través del clip al momento que invitaba a los seguidores de la novela a que tengan mucho cuidado.