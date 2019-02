'Ya no había amor, ya no había felicidad... Te fallé' Gabriel Soto le dedica mensaje a Geraldine Bazán

"Sin embargo, me pregunto en que momento nos herimos tan profundamente, en que momento llegamos a este punto en el que estamos hoy, en que momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas. A lo mejor me vas a decir que en el momento que te fallé, y sí, tienes toda la razón, te fallé. Pero creo que este fallo ya venía de tiempo atrás, fue una relación de 10 años de muchos altibajos, de muchos momentos muy bonitos de los cuales me quedó con eso, me quedo con ese recuerdo para siempre. Pero también hubo momentos difíciles. Llegó un momento en el que ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había aromnía.", expresó el actor.