‘Se es frío o caliente, no tibio’, advierte Acción Nacional a Raúl Camacho

El presidente en Hidalgo del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado al alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, para que se defina políticamente “o se es frío o se es caliente, no se puede ser tibio”.

Así lo expresó Cornelio García Villanueva, dirigente albiazul en el estado, ante el acercamiento del edil de Mineral de la Reforma con diputados locales y federales de Morena que se identifican con el grupo político Universidad que lidera Gerardo Sosa Castelán.

“Si estoy en un partido, soy fiel. En este caso, andar coqueteándole por otro lado eso me hace ruido. O se es frío o se es caliente, no se puede ser tibio, en este caso las definiciones son buenas”, dijo el presidente del PAN.

García Villanueva advirtió que desde hace tiempo se han percatado que Raúl Camacho se ha alejado de la ciudadanía, al transgredir los principios del partido.

“Los gobiernos panistas deben de estar cerca de la gente, en la calle, y eso es algo que se está dejando pendiente en Mineral de la Reforma, pues, tenemos principios y un plan de gobierno… ahí me hace ruido y provoca que no sea santo de mi devoción”, expresó.

Finalmente, aclaró que no es amigo del alcalde de Mineral de la Reforma “y espero no se malentienda, pues hay alcaldes que son amigos de hace tiempo. Con Camacho no tengo una amistad añeja y no tenemos un trato constante”.