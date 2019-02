Descarta gobernador donar terrenos para complejo turístico

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, descartó donar predios a las empresas de carácter privado que han llegado a invertir en Hidalgo, tales como el complejo turístico ‘Great Wolf Lodge’ que tendrá sede en Tepeji del Río, o la cervecera de Grupo Modelo que operará en Apan.

“Apenas anuncio la inversión de Great Wolf y dicen: ¡qué barbaridad, el gobernador en vez de darles a los de aquí, les da a los extranjeros! Yo no les di ni un quinto, es una operación en la que compraron su propio terreno y así he tratado de que sean todas las inversiones”.

Así lo enunció el mandatario estatal durante la inauguración del ‘Centro de Investigación e Innovación Tecnológica’ ubicado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, predio que en enero de 2018 concedió a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para crear este complejo.

Al respecto, Fayad Meneses argumentó que otorgar un predio para investigación no significa “tirar” el patrimonio de Hidalgo, ya que la sede se dedicará a cuestiones tecnologías.

Por lo que agregó, a las empresas que llegan a invertir al estado no se les ha regalado ninguna zona perteneciente al patrimonio de Hidalgo.

“Afortunadamente no he tenido que donar ningún (predio) porque me hubieran tragado vivo y ya estarían viendo cómo meterme a la cárcel; pero no les he dado el gusto, espero no dárselos”, enunció.

POR INSTALACIÓN DE CERVECERA, MODELO PAGÓ: FAYAD MENESES

El gobernador evocó el terreno de Apan donde se edifica la cervecera de Modelo, lugar que puntualizó, no regaló, ya que la empresa “pagó una cantidad muy importante de millones de pesos para poder hacer uso de ese terreno”.

“Pareciera que si yo doy un (terreno), la maldición caerá sobre mí”, aludió el titular del Ejecutivo tras argumentar que administraciones que le antecedieron si otorgaron predios para edificar complejos que incluso, “endeudaron al estado”, concluyó.