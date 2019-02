FOTOS. Pasa un año y no pueden terminar la ciclovía de Paseo de Jerez

TAMBIÉN AFECTA A USUARIOS DEL SIT

La ciclovía, ubicada en bulevar Paseo de Jerez que inicia desde Adolfo López Mateos hasta llegar al Timoteo LozanoLa ciclovía presuntamente debe estar lista este febrero. Foto: Omar RamírezEsta ciclovía es una nueva alternativa de movilidad para los leoneses, se prevé que a su conclusión conectará con la ciclovía de Timoteo Lozano y la ciclovía de La Luz. Esta obra además de la ciclovía, tendrá señalética y se modernizará el alumbrado a led, para esta construcción de dicha vía se destinaron 14.7 millones de pesos de recurso estatal.En un recorrido que realizó am, se detectó que efectivamente la obra estaba inconclusa, ademásEscombros hay en la ciclovía. Foto: Omar Ramírez.Según datos pedidos por transparencia, se detectó queSegún los documentos, la fecha de termino de contratoAl haber iniciado la obra en junio, Obra Pública estableció previamente que el plazo máximo de entrega son seis meses, por lo que la empresa concesionariaLa constructora ha pedido prórrogas, pero la última se acaba en febrero. Foto: Omar Ramírez.Por otro lado, al haber iniciado fuera del tiempo establecido,La empresa Era Architect, tendrá cinco días para entregar la obra, de lo contrario la Dirección de Obra Pública no extenderá otra prórroga y habrá una sanción de por medio.Mediante un reporte que hicieron llegar vecinos a am señalaron que la obra en Paseo de Jerez les genera conflicto no solo porque no está terminada, sino porque el paradero del transporte público está deshabilitado.En uno de los tramos de la obra en construcción se ubica el paradero Bocanegra del Sistema Integrado de Transporte (SIT) mismo que al día de hoy permanece deshabilitado y genera molestias con los usuarios que frecuentaban el paradero.Los vecinos mencionaron que el paradero deshabilitado tiene meses así y sin embargo consideraron que son pocas las labores que se han visto para concluir la ciclovía.