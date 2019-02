¿Politránsito? Sí, ahora tránsitos harán la función de policías preventivos en León

ESTARÁN ARMADOS

MÁS VIGILANCIA POR TURNOS



"Tendríamos condiciones muy favorables para salir con turnos, mínimo con el doble de agentes en cada turno de los que tenemos actualmente. De 400 subir a 800".



"Estos primeros agentes servirán para realizar una prueba piloto para ver cómo funciona todo. Se espera que en un lapso de 3 años incorporar a todos los agentes y los que no quieran se les dará de baja. Los que no tengan habilidades para estar en los operativos de seguridad continuarán con actividades viales", dijo el funcionario.

EN EL PASADO NO SE LOGRÓ



"Estamos valorando todo. Lo primero es bajar la incidencia delictiva en León. Están todos los agentes de tránsito y policía en capacitación. Se trata de un modelo de proximidad. Se busca cambiar el chip a los policías, que sepan cómo llegarle a la gente y que les tengan confianza nuevamente”, añadió el funcionario municipal.



"Esto iniciará en unos 15 días más. De entrada se van a armar a los agentes de tránsito. Serían los mismos uniformes. Ya hay 70 agentes de tránsito armados y sumaríamos otros 60, pero se busca que sean arriba de 150 en esta primera etapa", añadió el funcionario.

ASESOR CONFIRMA 'FUSIÓN'



“Se está estudiando al interior de la Secretaria de Seguridad en León la creación de áreas de patrullaje para facilitar el patrullaje estratégico. Se calcularon un número de policías por zona para que cada una tenga dos policías por turno de manera fija y estén vigilando las 24 horas, las 145 zonas de patrullaje que hay ahorita en la ciudad”.



"Lo de la fusión de ambas corporaciones es un tema de índole jurídico y reglamentario. Es algo que están estudiando en la Secretaria de Seguridad. Creo que todavía no hay una decisión definitiva, pero están en eso”, dijo.



"Una de las estrategias de seguridad es la proximidad, y uno de los componentes es el patrullaje estratégico. Se llama estratégico porque tiene planes de patrullaje, dependiendo de la áreas donde hay más criminalidad”.



"La Secretaria de Seguridad estará decidiendo el momento para arrancar este nuevo sistema. Ya no tarda, están a punto de turrón. Hay un grupo grande de policías que estarán en esa nueva estrategia”, añadió.

TIENEN TEMOR



"Es bueno que ya nos den una arma. Pero que nos capaciten porque la delincuencia anda dura. Recibimos muchas amenazas cuando infraccionamos a algunos conductores que violan el reglamento. El trabajo para nosotros será mayor que el de los policías, pues nosotros haremos labore de ambos y el riesgo de perder la vida es igual", señaló el agente de tránsito.

OTROS NO ESTÁN DE ACUERDO

"Ya está para pensarse. El estar armado implica un alto riesgo y una mayor responsabilidad. Muchos compañeros dicen que mejor se darán de baja, pues no es lo mismo infraccionar que combatir a delincuentes. Por ello un policía gana más”, dijo José Antonio M.

Se tiene proyectado que edesde el pasado lunes capacitan a 180 agentes de tránsito, por lo que se les armará, pero no se les ofrece mayor sueldo.Un funcionario municipal, que pidió no revelar su nombre, confirmó que armarán a todos los agentes de tránsito y que ahora serán agentes viales, de acuerdo al nuevo reglamento de Policía y Vialidad aprobado por el Ayuntamiento el 20 de septiembre del 2018, el cual entró en vigencia el 1 de enero del 2019.El funcionario reconoció que algunos agentes de tránsito están renuentes en hacer labores de policía, pero hay otros que sí tienen disposición para sumarse al combate a la delincuencia.Destacó queTambién se proyecta hacer un patrullaje estratégico en toda la ciudad, la cual será sectorizada para combatir a la delincuencia.El funcionario apuntó que sumando a los agentes de tránsito se podría incrementar la vigilancia por turnos.Subrayó que se busca fusionar la policía preventiva con la vial.Destacó que en una primera etapa estarían armando e incorporando a los operativos de policía a por lo menos 150 agentes de tránsito.La idea es que entre todos los elementos ayuden a bajar la incidencia delictiva.El funcionario reconoció que ya en otras administraciones municipales se intento fusionar Tránsito y Policía, y no funcionó. Esto cuando el director de Tránsito era Carlos Albo Moreno, en la administración de Rodolfo Padilla.Se subrayó que el mismo Alcalde, Héctor López Santillana, ha tenido reuniones en el Teatro Doblado con agentes de Tránsito y Policía para informarles y capacitarlos sobre el nuevo sistema de seguridad y que se alineen.Actualmente un agente de Tránsito gana 13 mil 040 pesos al mes el de menor rango y 80 mil 800 pesos el Director General.Un policía raso gana 14 mil 209 pesos mensuales y el Director de la corporación alcanza los 80 mil 840 pesos.en la ciudad donde agentes de tránsito serán armados y harán funciones también de Policía preventivo.Señaló que está en estudio la fusión de la corporación de Seguridad Vial y Policía preventiva, así como lo homologación de sueldos de agentes de ambas corporaciones.Subrayó que la nueva estrategia de seguridad implica diversas medidas.Dentro de las estrategias se tiene ya definidas las zonas con mayor incidencia delictiva en la ciudad para reforzar la vigilancia por turnos de manera permanente.Su única arma es una pluma para levantar infracciones y un desarmador para retirar la placa a los automovilistas infractores.Señala que ya les notificaron que tendrá una semana de capacitación porque ahora también realizarán labores de policía preventivo, pero sin incrementarles el sueldo y con un mayor riesgo.