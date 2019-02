AMLO asegura que no se va a reelegir 'soy partidario del sufragio efectivo, no reelección'

"Cuesta trabajo echar a andar al gobierno, es como un toro viejo reumático que hay que estarlo empujando, pero no me voy a cansar de estar insistiendo", afirmó Andrés Manuel.

Entrega de 'Crédito Ganadero a la Palabra', desde Macuspana, Tabasco. https://t.co/i9aQdgwASY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 22, 2019



"Me da gusto estar aquí, en mi tierra, en mi agua, en mi municipio, muy cerca de mi pueblo. Vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles", refirió.



"Mientras el creador me dé vida o lo permita la ciencia, como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo", dijo.



"Es un proceso que tenemos que llevar a cabo. Y tengan cuidado, mucho ojo, que el dirigente sea honesto, que no sea ventajoso, que no sea corrupto y que los trabajadores sepan elegir libremente. Eso es lo que viene", anunció el tabasqueño.

Al asegurar que cuesta trabajar y echar a andar al gobierno ante el daño que dejaron los gobiernos anteriores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al comprometerse a que se apurará para cumplir con todos los compromisos.Afortunadamente, tengo un equipo de colaboradores que trabajan, que son gente honesta. Que nos apuremos, porque no voy a reelegirme, son seis años nada más. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Por eso, tenemos que apurarnos, dijo López Obrador.Ante miles de paisanos que acudieron a verlo, el mandatario federal también les prometió que no les fallará.En un evento -donde dio arranque a la entrega de créditos ganaderos- el tabasqueño prometió a los trabajadores petroleros que habrá democracia sindical.Saben cómo va a ser: habrá democracia sindical. Los trabajadores van a elegir a los dirigentes. Voto libre y secreto. Ya el gobierno no va a tener sindicatos predilectos, nada de eso. Los trabajadores decidirán libremente, lo más pronto posible.López Obrador añadió que en compañía de los gobernadores Rutilio Escandón, de Chiapas, y Adán Augusto, de Tabasco, mejorarán el servicio médico y garantizarán medicamentos a la población. Ahora, el presidente se dirige a Salto de Agua, Chiapas, donde igualmente presentará el programa de Crédito Ganadero a la Palabra.Sigue leyendo: