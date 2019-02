Ocho personas sin vida fueron dejadas en una camioneta en Michoacán

Habitantes y autoridades comunales de “Los Nuevos”, municipio de Aquila, Michoacán, reportaron ocho personas asesinadas a tiros en la batea de una camioneta abandonada.Este suceso se suma a otras seis víctimas de homicidio en ese mismo lugar, ubicado en la parte más alta de la Sierra-Costa, donde hacen vértice los municipios de Aquila, Coalcomán y Lázaro Cárdenas.Vecinos de la zona y autoridades comunales informaron que esas muertes “y otras más” son resultado de la serie de enfrentamientos registrados esta semana entre civiles armados.Las autoridades comunales señalaron que desde el pasado domingo no cesan las balaceras entre el grupo criminal que encabeza Fernando Cruz Mendoza “El Tena”, ex lugarteniente de Los Caballeros Templarios y el Cártel de los Autodefensas.Hasta este momento, las autoridades comunales dijeron que son 14 los cuerpos encontrados en el lugar, ubicado a 510 kilómetros de la capital michoacana, pero advierten que la cifra puede incrementar.Consultado sobre el hallazgo de esta camioneta con cuerpos y de los seis civiles más, confirmados el miércoles por los habitantes y autoridades comunales, el gobierno de Michoacán dijo "no tener conocimiento".Asimismo, familiares de las personas asesinadas, habitantes de la zona y autoridades comunales confirmaron las muertes e incluso proporcionaron fotografías a EL UNIVERSAL en las que se aprecian los cuerpos de sus familiares.La noche del miércoles se dio a conocer en este medio que el embate criminal había dejado en los últimos días seis muertos, un número indeterminado de lesionados y desaparecidos, como lo denunciaron las guardias comunitarias y pobladores.Las víctimas también son habitantes de la zona conocida como “Los Nuevos”, en donde fueron emboscadas cerca de la localidad de Coralilla, localizada en la parte más alta de la sierra. A decir de los propios habitantes, el enfrentamiento se prolongó más de dos horas en las que usaron fusiles de asalto y hasta lanzagranadas.Resultado del choque a tiros, seis personas perdieron la vida y hay un número aún incierto de lesionados y otros más que no habían sido localizados.Este jueves se confirmaron ocho muertos y tres lesionados por enfrentamiento en el municipio de Buenavista.Asimismo, este viernes, autoridades de seguridad municipal reportaron que continúan los enfrentamientos a tiros en esa zona de la Tierra Caliente y se han extendido a otros municipios, sin que se tengan confirmados más decesos.Este jueves, derivado de un enfrentamiento entre fuerzas estatales y federales con grupos armados, ocho civiles resultaron muertos, así como dos militares y un policía lesionados en el municipio de Buenavista, Michoacán.Informes de seguridad indican que el enfrentamiento se registró este jueves adelante de la comunidad de Pinzándaro.Lo anterior, cuando el operativo de autoridades estatales y federales transitaba por donde se registraba un combate entre dos grupos criminales.Al quedar entre el fuego cruzado, los militares y policías repelieron los disparos en esa zona de la Tierra Caliente, donde resultaron lesionados un soldado y un elemento de la SSP. En el lugar, también murieron ocho civiles, presuntamente relacionados a los grupos armados que se enfrentaban a tiros.Sigue leyendo: