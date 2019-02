VIDEO. Hombre se lanza del quinto piso de una clínica al pensar que se estaba quemando

"Sabemos que el humo hizo el efecto chimenea y llena todo el edificio de humo, la persona esta se arroja del quinto piso y a una enfermera que está ahí en el mismo lugar la sacan los muchachos del cuarto piso. Se empezó a revisar la edificación para comprobar que no hubiera más personas, por el horario que era todavía no estaba abierto como tal los consultorios aquí en el lugar, entonces nada más eran pocas las personas", dijo Jiménez a la emisora local de TvAzteca.

He aquí el momento exacto en que un hombre preso por la desesperación, decide lanzarse de un quinto piso, de un edificio en llamas en #Tijuana.



El hombre se encuentra vivo, delicado con lesiones de consideración y ya es atendido en un hospital de la ciudad. pic.twitter.com/u4MK7GSN9c — Edoardo Alexander (@edoardogl) February 22, 2019

El video en el que se observa a un hombre saltar al vacío se volvió viral en redes sociales el viernes luego de reportarse un incendio en el Hospital Médica Norte, en Tijuana, Baja California.Todo sucede cuando el hombre, de 25 años, se arroja desde el quinto piso cuando pensó que en la clínica había un incendio de grandes dimensiones y que debía huir para salvarse. Sin embargo, sólo se trataba de un auto que se estaba incendiando en el sótano.El incidente se registró en la esquina de David Alfaro Siqueiros y Germán Gedovius, en la llamada Zona Río, donde antes de las 08:00 horas se reportó el incendio de un vehículo en el sótano del hospital especializado en cirugía estética y reconstructiva.Dos trabajadores de la clínica intentaron apagar las llamas que venían del automóvil, pero no pudieron evitar que el humo se esparciera por todo el edificio, lo que provocó el desalojo del mismo.El hombre no espero a ser evacuado y decidió saltar por una de las ventanas, resultando con serías lesiones en el tórax y rodillas, según el reporte médico. Fue el único lesionado de consideración después del incidente.El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tijuana, José Luis Jiménez, confirmó que un hombre de aproximadamente 25 años tomo la decisión de aventarse de una ventana del quinto piso del edificio que, pensó, se estaba quemando.Información del portal de noticias Infobae señaló, que otras dos personas fueron atendidas por inhalación de humo, pero nada de gravedad, mientras que un bombero cayó durante la evacuación y tuvo una lesión leve en una rodilla.El joven tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, ya que la clínica que se incendió no atendía el tipo de lesiones que recibió durante la caída.A inicios de año, en Chile se registró el suceso donde un menor de 5 años de edad, vestido de superhéroe se cayó del piso 10 de un edificio perdiendo la vida en el hospital. En León, Guanajuato, el pasado 3 de febrero, un supuesto ladrón cayó desde arriba de una casa, cuando intentaba robar en un edificio, quedando con lesiones de gravedad. Sigue leyendo: