Buscan alinearse al modelo federal

***EN EXTINCIÓNDonde no andan muy bien las cosas es en la dirección de Tránsito Municipal, donde la tropa no ha tomado nada bien la fusión con la Policía.*OTRO UNIFORMELos tránsitos andan muy inquietos, pues aseguran que ahora se convertirán en policías y para eso les darán una capacitación exprés de una semana.*QUEDAN POCOSLos elementos dicen que esos cambios son la razón por la que en las últimas semanas se han visto menos tránsitos en las calles, de los 600 que forman la corporación, al menos 180 han sido enviados ya a capacitarse y otros más se han dado de baja. La indicación es que cubran sólo “lo indispensable”.*** POR EMYCOEmpieza a difundirse la buena noticia de que los ex trabajadores de Emyco serán indemnizados el próximo martes a las 2:30 de la tarde en la JULCA.*LA CITAEl cierre de Emyco ocurrió hace seis meses y afectó directamente a unos mil 300 empleados.*** EN LA MIRAAl gabinete del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya se le acabó el tiempo de adaptación, sobre todo a los secretarios de dependencias donde hubo cambios de titular, como en el caso de la Secretaría de Turismo, actualmente a cargo de Teresa Matamoros Montes.*FRENTESEmpresarios del sector turismo ya no están tan seguros de que la chihuahuense sea el mejor perfil para ocupar el cargo, y qué decir de algunos políticos que también se han enfrentado a ella en los últimos días.*RELEVOCuando el Gobernador les presentó la propuesta le dieron su voto a favor para relevar en el cargo a Fernando Olivera Rocha, quien ahora despacha en la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.*EN EL PASADOPero ahora, cinco meses después de que la Secretaria asumió el cargo, los empresarios del sector turismo tienen cada vez más dudas, dicen que se la pasa diciendo lo que se ha hecho mal, pero no le han escuchado propuestas para enderezar el camino.*OBJETIVOSHay eventos muy consolidados en Guanajuato, pero el sector pide más, quieren saber por qué Teresa Matamoros fue la mejor opción para darle continuidad a la estrategia para impulsar el turismo.*ANTECEDENTENo empezó su gestión con el pie derecho, cuando llevaba apenas mes y medio al frente de la Sectur, ya se había gastado 349 mil pesos en nueve viajes, cuatro nacionales y cinco internacionales.*** AHORRATIVOSNo se trata de una irregularidad grave, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les llamó la atención a los directivos del IMSS a nivel nacional y todo porque vieron como normal que en la construcción del Nuevo Hospital General de León, la empresa supervisora que se contrató optó por instalar sus oficinas en la cafetería del mismo nosocomio.*DENTRO DEL IMSSSe trata de la empresa Planet Ingeniería S.A de C.V., a la cual se le pagaron alrededor de 10 millones de pesos y al optar por instalarse dentro del hospital mientras se construía, se ahorró unos 98 mil pesos que estaban considerados dentro del contrato firmado bajo el concepto de rentas.*DISTRIBUIDORLo que también confirmaron los supervisores de la Auditoría Superior de la Federación es lo que todos los ciudadanos que pasan diariamente por el distribuidor vial Benito Juárez vemos: estuvo mal hecho a pesar de los más de tres años que se llevó la construcción.*REPARACIONESAhora se entiende por qué el alcalde Héctor López Santillana no ha querido recibir la obra en su totalidad, son tantas las fallas que el mantenimiento resulta costoso, apenas reparan una cosa cuando ya le salió otra falla y eso que hay cosas que no se podrán cambiar, como el carril que no llega a ningún lado.El secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres, se reunió con el alcalde Héctor López Santillana y su gabinete de seguridad para definir el modelo de trabajo y la aplicación de recursos en materia de seguridad pública.“Se trata de alinear e implementar los mecanismos para que se dé en el Consejo Estatal de Seguridad una coordinación práctica, efectiva y funcional con lo que propone la Federación, un ejemplo es buscar de qué manera el Grupo de Coordinación León abonará al modelo federal”, informó el Secretario de Gobierno.En la reunión también participó el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre.