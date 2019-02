Corredor Industrial

Aquellos días

Sin despegar

Éxito

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Aquellas semanas en donde la agenda contenía un par de arranques de producción y una puesta más de primera piedra, sin duda que eran productivas para quienes disfrutamos cubrir la fuente de negocios, y sobre todo para el desarrollo de Guanajuato.El año pasado únicamente un estado del Bajío no tuvo crecimiento en cuanto al valor de su manufactura y ese fue justamente Guanajuato (-3.3%), contrastante con lo sucedido en Aguascalientes en donde el crecimiento fue del 17%.San Luis Potosí y Querétaro, aunque en menor cifra, al final también tuvieron porcentajes a la alza (13.5% y 4.9% respectivamente).El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, compartió en entrevista publicada ayer que la causa del decremento era por el paro sucedido en Toyota por la inundación sufrida el 28 de junio del año pasado que la llevó a tener que regresar a la normalidad cinco meses después y el cambio en las plataformas de las armadoras registrada en septiembre, debido a que venían nuevos atributos en sus diseños como lo fue el caso de General Motors.Algo es cierto, los inversionistas tienen incertidumbre, no tienen claro el rumbo que tendrá no solamente Guanajuato, sino el panorama a nivel nacional, razón por la que en León el Alcalde declaró que tenían 120 proyectos detenidos y en Guanajuato son al menos otros 30.No están cancelados, pero si han sido aplazados por lo que los resultados para Guanajuato en cuanto a su industria manufacturera no serán diferentes en el primer trimestre del año en curso, menos si le sumamos el caos generado por el mes (del 4 de enero al 4 de febrero) que en Guanajuato tuvimos desabasto de gasolina.El cambio en la cantidad y tiempo con que llegaban los anuncios de inversiones relacionadas con el automotriz-autopartes, además por la coyuntura era algo esperado considerando que actualmente las armadoras (General Motors, Honda, Mazda y Hino Motors) cuentan ya con la totalidad de sus proveedores (300 empresas) por estas tierras.La esperanza es que con el arranque de Toyota proyectado para finales de este año se aproxime una importante cantidad de nuevas compañías al estado.El sector que seguirá esperando a que lleguen las primeras inversiones es el de aeroespacial y aeronáutica que hasta ayer 21 de febrero no existía novedad alguna sobre un proyecto en concreto.Me comentan que las pláticas siguen, los acercamientos también, pero por ahora la única que es una realidad es la que producirá el Halcón 1.Con esta noticia el parque especializado para recibir a empresas de dicho sector, pues seguirá esperando sus primeros o mejor dicho su primer huésped.Con este panorama el estado del Bajío que tomará el siguiente vuelo para involucrarse con el sector de los aviones es Aguascalientes.Por aquellas tierras implementaron una muy buena idea desde el año pasado, detectaron que existía una alta concentración de empresas de la manufactura que atendía al automotriz-autopartes, un 82% para ser exactos, y entonces llegaron a la conclusión de que varias de ellas con un buen programa podrían convertirse en proveedores también de la aeronáutica.Por esa razón es que comenzó a funcionar el Programa Estatal de Desarrollo de Proveedores para la Industria Aeronaútica, abierto por la Sedec y forma parte de una estrategia de diversificación que impulsa el Gobierno estatal.La buena noticia es que son más de 10 las empresas que ya están listas para concluir su proceso de reconversión y capacitación, además de revisar su certificación.Juan Pablo Rocha será el nuevo líder de la Asociación de Hoteles y Moteles de León.Ayer en Asamblea Ordinaria se dio por terminada la gestión 2019-2019 de Eduardo Bujaidar y el próximo mes será la Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo 2019-2021.En enero del año pasado fue nombrado como vicepresidente y ahora el propietario del hotel Real Azteca tendrá la oportunidad de en los próximos tres años trabajar a favor de un sector que cuenta con 188 hoteles y 8 mil habitaciones.