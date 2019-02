¿Qué sigue para las personas trans en Guanajuato?

El pasado miércoles 20 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inexistencia de la Contradicción de Tesis 130/2018, que trataba sobre la vía idónea para reconocer la identidad de personas trans; es decir, ni siquiera analizó el fondo del asunto. Desde Amicus consideramos esta resolución desafortunada para la población trans, en especial del estado de Guanajuato, pues de haber sido declarada existente tenía el potencial de fijar jurisprudencia aplicable en todo el país, que estableciera como inconstitucional el requisito de agotar un juicio para que una persona pueda ser quién es.No obstante, desde Amicus también sostenemos que mejorar la situación y el acceso a derechos de la población trans en Guanajuato no necesariamente depende de un precedente jurisdiccional, como el que podría haber derivado de la resolución de la Contradicción de Tesis 130/2018. Aquí desarrollamos algunas acciones que los tres Poderes en Guanajuato podrían emprender en favor de las personas trans, si es que tienen la voluntad política para ello.1. El Poder LegislativoEs competencia del Congreso del Estado la creación y reforma de leyes, como el Código Civil del Estado de Guanajuato. Cualquier diputada o diputado podría presentar una iniciativa de reforma, para después ser aprobada por el Congreso, al artículo 138 de la legislación civil, para efectos de incluir el supuesto de “rectificación de la mención sexo genérica” entre aquellos por los cuales procede rectificar un acta de nacimiento en la vía administrativa. La reforma debería incluir a su vez al artículo 140, para efectos de que, ante una rectificación de la mención sexo genérica, no sólo se haga la anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia, sino que esta se resguarde en la Dirección General del Registro Civil.Esta reforma sumaría al estado al grupo de entidades que han creado procedimientos administrativos de reconocimiento de identidad de género. Con ello, se estaría cumpliendo con recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2. El Poder EjecutivoLa Dirección General del Registro Civil, dependiente del Gobierno del Estado, podría girar instrucciones a las Oficinas del Registro Civil del estado, para efectos de permitir la adecuación de actas de nacimiento haciendo una interpretación amplia y aplicando el mencionado artículo 138 de la legislación civil.Además, en caso de que se aprobara una reforma al Código Civil en los términos planteados, el Gobernador del Estado sería el encargado de formalizarla a través de su publicación en el Periódico Oficial.3. El Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de GuanajuatoAun cuando no es la vía ideal para ello, al recibir demandas de rectificación de acta de nacimiento, quienes pertenecen al Poder Judicial del Estado de Guanajuato podrían inaplicar aquellas normas que requieren la publicación de la demanda y la presentación de pruebas para el reconocimiento de la identidad. Además, tanto el Poder Judicial del estado como quienes juzgan dentro del Poder Judicial de la Federación, al tener en sus manos la resolución de casos de reconocimiento de identidad, deberían aplicar las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 1317/2017, que establece la inconstitucionalidad de agotar un juicio para el reconocimiento de la identidad.En esta ocasión, la sociedad civil comenzó a impulsar el cambio social en beneficio de la población trans en Guanajuato, accionando los sistemas de acceso a la justicia, ¿cuándo lo impulsarán las autoridades?Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”hola@amicusdh.orgFb @amicusdhTw @amicusdhReporta en https://amicusdh.org/visible/