¿Puede el gobierno evitar afectación a industria del calzado tras baja de impuestos a importación?

AMLO respaldará a la industria nacional del acero.Hoy en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que está a favor de proteger las industrias del calzado, el textil y el acero. pic.twitter.com/PjWvfqBxgJ — AHMSA (@AceroAHMSA) February 22, 2019



"El poder Ejecutivo tiene facultad reconocida por la corte del propio congreso de modificar aranceles sin preguntar a nadie y los importadores no se pueden amparar; entonces lo puede hacer el señor presidente de la república cuando lo considere conveniente y ojalá sea lo más pronto posible, dado que ya bajaron los aranceles y se quiere evitar un daño, habría que hacerlo así".



"Tenemos que apoyar a la industria textil, a la industrial del calzado, también a las industrias que se dedican a la producción de acero. No estamos de acuerdo con lo que se hizo en el período neoliberal: una apertura indiscriminada y sin límites (a empresas extranjeras) y se dejó sin protección a los productores nacionales", declaró.

La posibilidad de que el calzado no se vea afectado por el decremento al impuesto arancelario es una realidad.mejor conocida como TIGIE que permitiría regresar los aranceles a los niveles previos a la baja arancelaria.Aclaró que se trata de un decreto completamente diferente al que se venció el 31 de enero pasado.Remarcó que al ser un cambio a la TIGIE, no va a posponer ningún amparo, porque es facultad del presidente modificar aranceles.Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió apoyo para la industria del calzado nacional, en particular en Guanajuato, sin dar mayores detalles al respecto.