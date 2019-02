Ana explica porqué quedó a deber materias de prepa

La máxima autoridad del deporte en México, Ana Gabriela Guevara, únicamente terminó la secundaria, ¿o la preparatoria también? La pregunta surge de una contradicción entre el sistema Declaranet, en donde, ya como cabeza de la Conade, registró sus datos con nivel académico de “secundaria”, y de su perfil en el Sistema de Información Legislativa, en donde aparecen tres perfiles, dos por su cargo como Senadora por el Partido del Trabajo (2012-15 y 2015-18) y uno más como Diputada de Sonora (2018-21), los cuales señalan su grado académico en “preparatoria”.



Lo cierto es que el no tener un título universitario no le impide desempeñarse como titular de la Conade, pero la propia Guevara evita esclarecer el tema.



“Mi nivel académico no es ningún secreto, está maniesto desde que entré al Senado. Y no hubo ninguna modificación a los estatutos de la Conade, porque mi nombramiento fue presidencial y no se ocupó un cambio de lineamientos para que asumiera el cargo”, dijo ante el cuestionamiento de EL UNIVERSAL Deportes, tras ofrecer un discurso en la Escuela Superior de Educación Física. Durante su monólogo confesó que “quedé a deber materias en la preparatoria por jugar basquetbol”.



Guevara acudió a la ESEF para presenciar una muestra de los contenidos del programa de beisbol para escuelas mexicanas, y después de la demostración, se dio tiempo para expresar la postura de la Conade acerca de la situación interna en la Federación Mexicana de Natación, acusada por malos manejos luego de otorgar lugares para la Serie Mundial de Clavados de la FINA a deportistas que no ganaron el derecho en la alberca. “La postura de la Conade es respetuosa con los procedimientos que siguen las Federaciones. Ellos llegaron a un acuerdo y nosotros no podemos meternos en la vida interna de cada instancia. Los atletas tienen derecho a manifestarse, pero el acuerdo se hizo en una reunión. Mi única obligación es que vayan los mejores representantes para el país”, resaltó la ex atleta.



Horas después de estas palabras, la Confederación Deportiva Mexicana emitió un comunicado para deslindarse de lo ocurrido en la FMN, pues “dicha Federación se desalió de esta Confederación desde el año 2014”.