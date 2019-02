Ana Guevara no terminó la prepa, pero AMLO la 'blindó' para ser directora de la Conade

señala que aunque no ha terminado la educación preparatoria, su nombramiento como directora de la Comisión Nacional del Deporte es completamente legal.Y es que la funcionaria declaró queAndrés Manuel López Obrado (AMLO).“Mi nivel académico no es ningún secreto, está manifiesto desde que entré al Senado. Y no hubo ninguna modificación a los estatutos de la Conade, porquey no se ocupó un cambio de lineamientos para que asumiera el cargo”, declaró Gueara en un evento en la Escuela Superior de Educación Física.

Ana Gabriela Guevara al tomar protesta como directora de la Conade. Foto: MexSport

Según los datos de la plataforma de Gobierno Declaranet,. Sin embargo, en sus datos como Senadora y Diputada Local por Sonora, aparece con grado de Preparatoria.En est sentido, la exvelocista acepta que, debido a que en su juventud se dedicaba gran parte del tiempo a jugar baloncesto con la selección estatal.