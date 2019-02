'Chuy 'Corona, el único que da la cara en Cruz Azul

El capitán es el que da la cara. El capitán es el que pone el pecho a las balas. Los demás... No.



Pasan los jugadores de Cruz Azul por zona mixta. Milton Caraglio sale junto a Martín Cauteruccio, no se detienen.



Rafael Baca sí, saluda a los medios, bromea, pero no hace declaración oficial. "Cata" Domínguez, quien se supone es el más azul de todos, se va de largo, con la mirada ja en el horizonte.

Jesús Corona with an insane save for Cruz Azul! pic.twitter.com/ENYKA0VsxO