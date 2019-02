Pedro Caixinha, sin presión por el mal momento de Cruz Azul

Lo que menos siente Pedro Caixinha es presión. El técnico de Cruz Azul se dice tranquilo, porque asegura que la plantilla está con él y porque arma que los rumores de un ultimátum, son eso, rumores.



"Cómo voy a estar presionado después de haber visto la entrega de los jugadores, de haber visto lo que hicieron en la cancha. Me ocupa ganar, llegamos muchas veces, pero el portero de ellos (Sebastián Jurado) fue su mejor jugador. Presionado no estoy".



Menos lo ocupan los rumores de su salida, de que hay candidatos para ocupar su puesto.



"¿Vienen del club? No, si no viene del club no me interesa. Los rumores los tomo como eso, rumores, creo que la gente que me fue a buscar a Portugal, me tiene aquí cerca, así que si hay algo me lo pueden decir de frente y yo les aseguro que les daré la cara si eso sucede".



Dijo no estar frustrado por la falta de gol, "me frustraría si no hubiera llegada. El que no hayan alineado Milton (Caraglio) y Martín (Cauteruccio) no es ninguna llamada de atención, sólo buscamos más dinámica en el equipo y por momento lo conseguimos".



Finalmente expresó que aún hay tiempo para buscar la clasicación, "quedan 27 puntos, sí de esos haces 19, estarás en la media y si haces más, en los primeros lugares".