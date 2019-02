VIDEO. Acusan a actor mexicano de abusar sexualmente de su hija

"No es cuestión económica en lo más mínimo, eso es lo de menos… son cosas muy delicadas que pasaron con mi niña, y por eso ella decidió no volverlo a ver desde hace tres años. (...) padre no es el que hace las porquerías que hace este señor", acusó Hoffman.

Acusa con demandar

denunció que su expareja, ey que derivado de esto, la menor ya no tiene contacto con su padre.Aunque no dio detalles, la también actriz expresó Parra tuvo unacon su hija.Tras dichas acusaciones, el actor señaló que son falsas y que su abogado ya está realizando las acciones necesarias para, pues además en redes han amenazado conEn entrevista para el programael actor mexicano dijo quy que las declaraciones hechas por su expareja son"Toda mi vida lo que hecho es amar y respetar a mis dos hijas. No tengo ni idea de dónde salen esos comentarios", dijo.Afirmó que desde hace tiempo no tiene contacto con su hija de 16 años, pero que desconoce a qué se deba.Declaró que tras las acusaciones, un youtuber exhortó a sus seguidorespor lo que demandará a Hoffman vía penal.