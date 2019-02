Gobierno de Cortazar denuncia a militantes del PRD por dar despensa a cambio de voto

En un comunicado de prensa, la administración municipal de Cortazar, dio a conocer anomalías en el inicio de las votaciones para elegir delegados de las comunidades y acusaron a militantes del PRD de otorgar dádivas para que ganarán candidatos promovidos por este instituto político.La Administración Municipal, condenó los hechos e informó que vecinos de la localidad de Valencia de Fuentes, denunciaron las conductas de los integrantes del PRD aunque pidieron anonimato por temor a represalias, entre las anomalías dijeron que hubo entregas de apoyos para votar por los candidatos que ellos promueven y amenazas.Entre las personas con afinidades perredistas detectadas por los vecinos y participantes en la consulta de delegados, fue el regidor Carlos Flores quien no estuvo registrado como miembro del Ayuntamiento participante en la vigilancia del proceso y quien fue detectado en las cercanías de los centros de votos.Así mismo se dijo que se ubicó al ex director de Servicios Municipales y actual militante del PRD, Claudio Jilote en una camioneta de manera sospechosa y presuntamente otorgando despensas para coaccionar el voto a favor de los candidatos apoyados por este instituto político.La administración lamentó que se estén desarrollando este tipo de prácticas y se este pasando por alto lo establecido en la convocatoria que fue lanzada en semanas anteriores para elegir a los delegados de las 35 comunidades con las que cuenta el municipio de Cortazar.Durante el proceso electoral pasado, en el municipio de Cortazar, autoridades federales decomisaron, zapatos y despensas almacenadas en la estación de autobuses del ex candidato perredista y ex presidente municipal Hugo Estefanía, mercancía que presuntamente iba ser utilizada para la compra de votos en aquel proceso para conseguir la presidencia municipal.Sigue leyendo: