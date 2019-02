Se destapa tráfico de drogas en secundarias de Coahuila

Alumnos demuestran su habilidad para trasladar cocaína y mariguana en marcadores para drogarse en los sanitarios de las secundarias Ildefonso Fuentes, Miguel Blanco y Técnica 85, un padre de familia alertó en redes sociales sobre el problema, pero la Pronnif aseguró que no tiene ningún reporte.Preocupados padres de familia alertaron sobre el consumo drogas por parte de los estudiantes en los baños de las escuelas, mismo que ha sido confirmado por estudiantes de la secundara Miguel Blanco.Laura Manet Martínez Martínez, coordinadora de Pronnif, señaló que no tiene ningún reporte de los alumnos que se drogaban, sin embargo se comunicará con los directores de los planteles educativos para conocer si existe un problema de este tipo entre los adolescentes, por lo pronto prepararán pláticas para los jóvenes.Mientras que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia no tiene ningún reporte de consumo de drogas entre adolescentes de estas instituciones educativas, el usuario Renato Ortiz confirmó que son varios casos los que se han registrado en la secundaria Miguel Blanco y en el resto de las escuelas.Dijo que son los mismos alumnos de la secundaria antes citada los que han confirmado que en horas libres o recesos se encierran en los baños a consumir enervantes, pero se cuidan de los maestros y del resto de sus compañeros.El pasado 19 de abril en Irapuato, se dio a conocer que en planteles educativos se había descubierto consumo y venta de droga y un joven con portación de arma de fuego. Sigue leyendo: