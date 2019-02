VIDEO. Mujer en silla de ruedas debe arrastrarse al metro al no tener acceso para discapacitados

"Lamentamos este momento, sabemos la buena voluntad de las personas pero son protocolos que debemos de seguir y las personas deben entender", comentó.



Una mujer en silla de ruedas tuvo que arrastrarse por las escaleras de la estación de Gamarra del Metro de Lima ya que no cuentan con instalaciones para personas invalidas, así lo hizo ver un video de una ciudadana indignada con la situación.El ascensor con el que cuenta la estación se encontraba descompuesto y no había personal que ayudara a Lidia Ramo, por lo que tomó la decisión de bajar las escaleras ella sola.Uno de los encargados afirmó que la mujer estaba avisada de la situación y se le dio la posibilidad que baje una estación antes o después, sin embargo, esos paraderos no son cercanos.Olinda Merzthal, vocera de dicha Línea, comentó a RPP que lamentaban la situación y que desde el jueves dicho ascensor está malograda por la alta demanda de pasajeros.