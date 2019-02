AMLO, FRENTES ABIERTOS

A consolidar el Sistema Penal

El Gobierno federal no termina de apagar el fuego con las reformas al programa de ‘Estancias Infantiles’ y ahora suspenden los subisidios a organizaciones que atienden la violencia a mujeres.El coordinador panista en San Lázaro,, lamentó la medida: “Repito, ale falta humildad y gobernar para todas y todos”, dijo. La senadoraaseguró que esos recursos no desaparecen y que sólo están en proceso de revisión para optimizar los apoyos.En tanto el ‘súperdelegado’ federal en Guanajuato,, informa que ya concluyeron con la entrega de la pensión duplicada a los adultos mayores ($2,550 al bimestre) para cerca de 400 mil.La senadora leonesa por Morena,, convocó ayer para destacar la aprobación unánime en el Senado del dictamen de la Guardia Nacional que modificó lo enviado por la Cámara de Diputados y que tantas preocupaciones despertó de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.Ahora se envía nuevamente a la Cámara de Diputados, que se esperaría lo apruebe con el consenso logrado en el Senado, pero hay que esperar pues Morena tiene la mayoría también para modificarlo.Entre los acuerdos se destaca: establecer claramente el Mando Civil, una instancia policial adscrita a la Secretaría de Seguridad, eliminando la figura de un mando mixto militar y de junta de jefes de Estado. Y el plazo fatal de 5 años para que las Fuerzas Armadas puedan seguir en labores de seguridad pública.admite que falta darle cuerpo y forma al Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentódesde el 25 de noviembre para que las armas y la fuerza del Estado sea el último recurso. Como el fortalecimiento a las policías locales donde Municipios, Estados y Federación, deben ponerle $$$.Por ejemplo el 6 de febrero se anunció la estrategia para atender 17 regiones prioritarias en el país, cuatro de ellas en Guanajuato que abarcan 20 municipios, y entre las acciones que se anunciaron estaba establecer un estado de fuerza de 600 elementos por cada región. En el Gobierno del Estado todavía no tienen información de cuánto llegarán esos refuerzos y el tiempo que permanecerán.El anuncio incluía el desplegar una estrategia de prevención de la violencia (incluyendo al sector privado, social, académico, Derechos Humanos), acelerar la oferta de programas sociales, y dar prioridad a esas regiones en el Fortaseg. De la política de prevención tampoco hay noticia todavía.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),, celebró que las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional hayan servido para enriquecerla.Muchos cuestionan que no hubiera igual actitud con la reforma al 19 constitucional donde al final Morena empujó su iniciativa para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva de oficio, pero otros piensan que algo es algo.Reconocieron a todos los partidos por la negociación y piden pase intacta en San Lázaro. Eso sí, advierten, se trata sólo de un primer paso de muchas reformas que la seguridad requiere. Por lo pronto faltan las leyes secundarias que reglamenten la organización de la nueva Guardia Nacional.Desde el 2016 la Coparmex propuso separar el combate de la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación y por eso aprueban la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que la Guardia Nacional, y no viceversa, sea un brazo más para brindar seguridad.Ahora todos a esperar que finalmente haya resultados.Las representantes de estancias infantiles que se movilizaron a protestar a la Ciudad de México (cinco camiones) agradecieron en el viaje a legisladores panistas como. El leonés dice que sí le pidieron apoyo pero él no pagó camiones, sólo las canalizó con empresas que apoyan esas causas.El Poder Judicial de Guanajuato que encabezainstaló la Comisión para la Consolidación del Sistema Acusatorio Penal -que inició en el estado el 1 de septiembre de 2011-.El coordinador de este órgano de revisión es el magistrado, y suma a los magistradosy el consejeroEl objetivo es lograr un sistema eficiente, ágil, que dé certidumbre en la impartición de justicia.