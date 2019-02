Voto en contra de la prisión oficiosa

México tiene urgencia de combatir grandes males, entre ellos la corrupción, la inseguridad y la impunidad. Nadie tiene duda de ello. Si ellos fueran una enfermedad, cierto estoy que cada uno de los mexicanos podríamos prescribirle un tratamiento, el cual sin duda, tendrá grandes variaciones dependiendo de su experiencia personal, su profesión y su formación.Uno de los tratamientos de ‘urgencia’ sugeridos por el Senado de la República, fue incorporar un catálogo de delitos al artículo 19 constitucional, para que los jueces dictaran sin ninguna duda, la prisión preventiva oficiosa, y que los presuntos delincuentes, enfrenten el proceso para ser declarados, en su caso culpables, dentro de los recintos carcelarios. Lo ocurrido en el Senado de la República revela una de las peores prácticas parlamentarias para alcanzar una mayoría calificada, en donde grupos parlamentarios de oposición, para adherirse al grupo mayoritario, agregaron más delitos en específico y así aumentar este catálogo.El grupo mayoritario en la H. Cámara de Diputados y a petición de muchos de los que integramos la oposición, accedió a conocer las opiniones y experiencias de múltiples personajes de diferentes campos del conocimiento, para que nos permitiera a nosotros los legisladores, tomar la mejor decisión. Se prepararon cuatro mesas de discusión y análisis; participaron decenas de personajes y, lamento profundamente la poca participación de los legisladores en ellas.El pasado martes se discutió primero una minuta con solo tres de nueve delitos que venían de la concertasesión del Senado, para a renglón seguido, aprobar sin decoro alguno, el catálogo completo de la misma, sin cambiar ni siquiera una coma. Una primera reflexión de lo ocurrido, es la utilización de la figura del ‘Parlamento Abierto’ como mero pretexto para decirles a los mexicanos que se les está tomando en cuenta. Por fortuna, el material y ponencias de cada uno de los expertos está en sistema digital, para hacerle saber a la ciudadanía que están siendo engañados, que no se tomó ninguna recomendación por ellos propuesta.En las audiencias públicas, los especialistas señalaron que la figura de prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que no resuelve ni soluciona el problema, debiendo desaparecer de la Carta Magna, y no por el contrario –como ocurrió- robustecer su catálogo.Quiero decirlo con claridad: la prisión preventiva no es una sentencia condenatoria y tampoco garantiza que los presuntos culpables reciban sentencia condenatoria. Por ello, presentamos una reserva para otorgar prisión preventiva justificada con el catálogo completo propuesto desde el Senado, fortaleciendo y obligando al Ministerio Público a realizar su función con eficacia y eficiencia. Esta reserva fue deshechada por Morena y sus aliados, revelando su ignorancia y negligencia ante un tratamiento que como decía mi abuela, saldrá más caro el caldo que las albóndigas.Las evidencias son contundentes: el 86 por ciento de las personas detenidas son liberadas por el Ministerio Público, y si preguntan ustedes en dónde debe radicar la verdadera reforma al artículo 19, es justamente en fortalecer la actividad de investigación que es concedida al Ministerio Público –que fue nuestra propuesta-, ahí es donde radica el gran reto y no en incrementar esta figura de delitos al catálogo del artículo 19. Aquí es donde tendríamos que ponernos de acuerdo con sensatez de lo que necesita el país, no de lo que creemos, no del temor a ser sancionados políticamente por los integrantes de un distrito electoral como ciudadanos, porque en realidad lo que estamos haciendo es engañarlos, porque esta medida no va a resolver la problemática de fondo que existe hoy en México.Lo aprobado y que estará siendo estudiado y en su caso aprobado, al menos por más de uno de los Congresos Estatales, para que se materialice la reforma Constitucional, que por cierto, va en contra de lo aprobado en 2008, conocido como sistema acusatorio adversarial, que llevó casi una década para implementarse y que aún presenta fallas, pues por los recursos humanos, estructurales y financieros, fue instrumentado lento. La reforma aprobada es regresiva hacia el sistema inquisitivo previo.Los legisladores de Morena, al no aprobar nuestra reserva, votaron en contra de los objetivos plasmados incluso en una Tesis Jurisprudencial emitida por la primera sala en 2007, que prohíbe de manera expresa a los legisladores de México, aprobar cualquier tipo de norma jurídica regresiva a los logros vigentes en materia de derechos humanos, tampoco eso les importó.Por último, al preguntarles desde la tribuna, cuántos espacios carcelarios había, cuántas detenciones calculaban por mes y año, cuánto dinero habría que tener para procesar a los presuntos culpables, respondieron: Ni idea; por ello creo que esta reforma tendrá ‘buenas intenciones’ y malos resultados.Yo voté en contra, y los que así lo hicimos, es una postura que buscaba reducir la posibilidad de encarcelar a personas inocentes, asegurar los derechos de las víctimas y cumplir con los tratados en materia de derechos humanos.