Nuestro ‘Fiscal Carnal’

En esta columna por 3 años he hablado (y mal) del “Fiscal Carnal” como una expresión reciente que en México denuncia que un amigo, un cercano, un “carnal”, sea nombrado Fiscal o Procurador y así, al no ser independiente, pueda ocultar la corrupción del jefe. Gracias a la presión social en todo el País, somos más conscientes de esto que antes era normal en nuestra vida política. A nivel federal, Morena impuso al actual Fiscal General de la República, funcionario leal a nuestro Presidente AMLO y (“hablando el burro de orejas”, se queja aquí, en el terruño). En Guanajuato sucedió lo mismo: para nombrar al Fiscal General del Estado, nuestros diputados con mayoría panista, lograron que un “carnal”, miembro del sistema, fuese electo como Fiscal.Es cierto que la corrupción en Guanajuato no tiene las dimensiones que alcanzó el Gobierno federal con Peña Nieto. Es cierto que en los tiempos de Juan Manuel Oliva ésta fue rampante, pero en general, los gobiernos panistas se han portado bien evitando hacer escándalos como la “Estafa Maestra” o las travesuras de los gobernadores todavía presos o prófugos. De todos modos, aunque las dimensiones del problema no son mayores, lo deseable (no siempre posible) es seleccionar a un Fiscal que emanado de la sociedad y con independencia del poder, trabaje no solo en combatir la delincuencia, sino en prevenirla, en ser un promotor social con su ejemplo de vida, de cómo cuidar la ley y los bienes públicos que son de todos. Tampoco me gusta al igual que muchos, que el recién nombrado Fiscal, Carlos Zamarripa pusiera un texto con su nombre como lápida en los muros de la Fiscalía, mal augurio que muestra el barro del que estamos hechos las personas.Los diputados en todo México tienen una parálisis paradigmática: las fiscalías en general y las especiales, son “trajes a la medida” para tener por titular a un especialista en el área emanado del propio sistema judicial. Miopes, ellos no lo pueden ver pues están dentro y viven del sistema. Solo poniéndose en los límites del sistema y escuchando voces fuera del poder se podrán dar cuenta. Por ello hay que decírselos. Una y otra vez, mil veces, hay que decírselo a los diputados federales y locales. Al igual que a nivel federal, los legisladores guanajuatenses tienen encima la presión de haber legislado para que fuesen nombrados “fiscales carnales”, como hoy en Guanajuato, nombrando para una década más, al Procurador de Justicia.Así, los “fiscales carnales” llegan con poca credibilidad de la ciudadanía. ¿Se imagina usted a un Fiscal que denuncie a su jefe? ¿Cómo enfrentar al Gobernador que es a quien debe el puesto? ¿Cómo enfrentar al sistema burocrático que lo engendró? Coincido en que tiene como una ventaja de que sea “reelecto” el Procurador Zamarripa el que ya tiene experiencia en el puesto y conoce el terreno. Su desventaja es que llega desgastado ante la opinión pública. De acuerdo a un sondeo estatal que realizamos entre 250 guanajuatenses consultados vía telefónica, encontramos que el 56% desconoce de la ratificación de los encargados de la justicia y de la seguridad estatal. El 74% considera que Guanajuato ha empeorado en aspectos de seguridad en los últimos 6 años. Pero, interesante: el 78% desconoce quién se encarga de la seguridad, si el nivel federal, estatal o municipal. La comunidad, no identifica plenamente, “quién es el responsable de la seguridad”, pues en la primera respuesta espontánea, el encuestado afirma que es “el gobierno” (deja fuera a la sociedad) y cuando le preguntamos: “cuál de los tres niveles?”, responde el 56% que es el “federal”, 24% que es el “estatal” y 15% que es el “municipal” y solo 5% que “todos”. La misma pregunta sobre “quién en específico es el responsable de la seguridad”, el 53% dice que “el Presidente”, 30% que el Gobernador, 12% que el Alcalde y escasamente 5% que “todos”.Al final del día, lo que contará para saber si fue buena o mala la ratificación del Fiscal Zamarripa, serán los resultados, la mejora en la percepción ciudadana. La decisión de riesgo que tomó el Gobernador Diego Sinhué al ratificar al Procurador Zamarripa apostando a su experiencia, es enorme. Se requeriría que entrara a la madriguera y atrapara al huachicolero mayor y que la delincuencia claramente disminuyera. Esta decisión, es quizá, antes que el desempeño económico (donde todo indica que estamos en desaceleración del PIB estatal a franjas del 3.5 al 4%), la decisión más complicada para nuestro Gobernador ante la inminente llegada de las fuerzas sociales que Morena trabaja día a día y palmo a palmo del territorio guanajuatense para ganar las elecciones intermedias y llevarse el Congreso local en el 2021.Considero que las claves para el éxito de la gestión del nuevo Fiscal, serán: su red de comunicación hacia la sociedad, el trabajo de reconstrucción del tejido social que haga su sub secretario de Prevención del Delito, el cambio positivo en los indicadores de delincuencia, el uso de tecnología inteligente de monitoreo, la aplicación inteligente del presupuesto, la coordinación con las instancias federales y municipales, entre otros. Soy de los que apoya finalmente las decisiones, tanto la del Fiscal Gertz Manero a nivel federal, como la de Carlos Zamarripa en lo local. Al final del día, se trata de que nos vaya bien a todos. La responsabilidad también como sociedad es enorme para nosotros: denunciar, aportar recursos, apoyar a los policías y, sobre todo, reconstruir el tejido social que es el origen del problema. Solo con una mejor distribución de la riqueza y creando capacidades en las áreas conflictivas, es como resolveremos, de fondo, el problema, a pesar del “Fiscal Carnal”.* Director de la Universidad Meridianodirector@universidadmeridiano.edu.mx