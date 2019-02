Ignorancia y conjeturas ridículas

Las manifestaciones de la pseudo-ciencia las encontramos en diversos campos y actividades. Sabemos que los grandes retos que la humanidad enfrenta en todas las áreas imaginables, como alimentación, salud, contaminación, sobrepoblación, energía, desarrollo sustentable, etc., sólo podrán resolverse a partir del conocimiento científico disponible.Por tanto educar a la sociedad y en particular a los niños y jóvenes dentro de un marco científico claramente demarcado de toda pseudo-ciencia es fundamental para la sobrevivencia del hombre. Una sociedad en la que sus miembros creen en astrología, brujería, tarot, horóscopos, prestidigitación, piramidología, biorritmos, telepatía, telequinesis, o que nuestro planeta, la Tierra es plana, entre mil otras conjeturas ridículas, tiene pocas probabilidades de lograr un aceptable nivel de bienestar para su población. Cuando la gente ignorante de todo avance científico, rechaza las vacunas para sus hijos o considera que limpiarle los mocos a un bebe puede causarle “mal de ojo” o que tomar leche durante un eclipse solar o lunar le pude causar locura, sabemos que estamos enfrentando un problema educativo de primera magnitud.Una propuesta pseudo-científica del mundo antiguo o medieval es la creencia en que nuestro planeta, la Tierra es plana. Sin embargo hace apenas dos años, en 2017, las sociedades científicas y educativas árabes se vieron envueltas en un escándalo mayúsculo cuando un estudiante tunecino presentó una tesis doctoral afirmando que la Tierra es plana, estática, localizada en el centro del universo y con una edad de solo trece mil quinientos años. ¿Cómo puede esto ocurrir en pleno siglo veintiuno? De hecho no es el único caso preocupante. En 1956 el señor Samuel Shenton fundó la Sociedad Internacional de la Tierra Plana en la ciudad de Dover en Inglaterra, justo antes de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial Sputnik. Al ser cuestionado por este hecho respondió: “¿El navegar alrededor de la isla de Wight probaría que esta es esférica? Es exactamente lo mismo con estos satélites”. A partir de entonces los seguidores de Shenton como el Sr. Charles K. Johnson en California, Estados Unidos, pasó años acumulando información sobre teorías afirmando que la Tierra es plana y tratando de demostrar que hay una conspiración detrás de esto afirmando que: “Si fuera una esfera, la superficie del agua de un lago debería de ser curva, sin embargo hemos verificado las superficies del lago Tahoe sin detectar ninguna curvatura”. Contra la más elemental base científica está convencido de que nadie ha probado que la Tierra no sea plana. Algunos miembros de la Sociedad de la Tierra Plana afirman que la NASA y algunas otras agencias del gobierno protegen el hielo de la Antártida pues es la pared que rodea a la Tierra y argumentan que la NASA utiliza imágenes satelitales manipuladas con Photoshop basado en el diferente color del mar en cada foto.Es importante subrayar que las ideas de los miembros de la Sociedad de la Tierra Plana provienen de interpretaciones religiosas elaboradas cientos o miles de años antes de los avances científicos actuales. Un ejemplo es el del Sr. John Jasper quien en un famoso sermón titulado “El Sol efectivamente se mueve” cita el verso bíblico; “Vi a cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la Tierra”. Argumentando por tanto que: “Nuestro planeta tiene cuatro esquinas, ¿cómo podría tener esquinas si fuera redondo? Si la Tierra fuera redonda habría personas que caminarían boca abajo y con los pies para arriba como si fueran moscas caminando en el techo de una habitación”. Texto que muestra una ignorancia y desconocimiento total de la obra de Galileo, Copérnico y Newton, por mencionar solo algunos.