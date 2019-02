“Cuando veas las barbas de Venezuela cortar…”

Replicando la afirmación del senador James Inhofe, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, justifica intervención en Venezuela por tratarse de “su región” y advierte: “Ya tenemos en la mira a Cuba y a Nicaragua”.Parece ser que de los involucrados en el TLCAN, hoy extinto, solo México predica la política de respeto a la autonomía de los pueblos y a la no intervención en los asuntos de otras naciones, plasmada en la doctrina Estrada, cito como antecedente, de Wikipedia, la doctrina Tobar: “En 1907, el canciller de Ecuador, Carlos R. Tobar había propuesto una doctrina a los gobiernos latinoamericanos: dicha doctrina -llamada “Doctrina Tobar”- exhortaba a los gobiernos de Latinoamérica a reconocerse mutuamente y a su vez a negar el reconocimiento a cualquier gobierno latinoamericano que surgiera a partir de un movimiento revolucionario.”En contraposición, en 1930 en México, a propuesta del canciller mexicano Genaro Estrada, se emite la ley que dice: “El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.”La doctrina Estrada se fundamenta en aspectos de la política internacional, especialmente el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos…Para mi entendimiento, en el caso de Venezuela no importa si Maduro es un criminal o un dictador (que en mi opinión lo es), ese es un asunto que deben resolver los venezolanos en tanto no afecta ni amenaza a las demás naciones.Caso contrario, la doctrina Tobar sustenta la intervención extranjera a partir de que a “contentillo” (diría mi abuela) de naciones extranjeras (léase USA), se reconoce o no a un gobierno.Si aderezamos lo anterior con el llamado “Destino Manifiesto” (Manifest Destiny), publicado por el periodista John L. Sullivan en 1845, lo cito: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno.Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino.”, podremos entender porque los gringos consideran al continente americano, Cuba y las Antillas incluidas, como su territorio, suyo de ellos; no solo por derecho (que no lo tienen), sino por mandato divino de la Divina Providencia, cualquier cosa que esto sea… ¡Y alégales!...Esto no es juego ni broma, el destino del planeta está en disputa, el “Imperio” se niega a morir (el dólar deja de ser moneda de intercambio en el comercio de petróleo, países soberanos como India y Turquía compran armas a los rusos, China aventaja a USA en tecnología en comunicaciones, Rusia lo adelanta en tecnología bélica, Europa abandona dependencia y trata de liberarse del yugo norteamericano, el Presidente de México visita primero a Putin, no a Trump, Cuba y Venezuela se alían con China y Rusia y los Estados Unidos contraatacan equivocadamente con sanciones comerciales y amenazas que los confrontan con todos y los alejan más de sus ex aliados).Por eso es inevitable el fin del Imperio, pero todo muerto para morir se estira, y el problema mexicano es que somos vecinos y parte de “su” territorio, del territorio del monstruo que está a punto de caer y nos puede destruir de un coletazo o un estertor.Ante este escenario, muy probable, dos acciones pueden proteger al pueblo de México y permitirle sobrevivir: Una la autosuficiencia alimentaria sostenida en el cuidado de nuestros recursos y riquezas naturales; es decir, tener para comer al margen de si afuera de México se agarran a trompadas las grandes naciones. Y la segunda, unirnos los mexicanos: divididos y con esquiroles como en mi opinión lo son Salinas de Gortari, Fox, Zedillo, Calderón y Peña Nieto, seremos carne de cañón de los intereses del vecino del norte, incluidos los recursos de la nación; es así como el pueblo de México, desunido, quedará al servicio del vecino en un modelo cuasi esclavista…¡Urge la unión de los mexicanos alrededor de un proyecto nacional que garantice nuestra libertad, independencia y soberanía! ¡Esa es la segunda prioridad!... ¡Basta de Chairos vs Fifís!, esa es una estupidez que sirve a intereses ajenos al interés nacional.Viene entonces a colación reflexionar sobre el texto del art. 25 constitucional que separa, clasifica, etiqueta y discrimina constitucionalmente (valga la rebuznancia) dos grupos de mexicanos, el sector privado y el sector social; cuando somos un solo grupo: ¡El pueblo de México!, todos con los mismos derechos y obligaciones, todos con el mismo marco legal, todos unidos alrededor de un objetivo común ¡La defensa, salvaguarda, bienestar y progreso de la República!... Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.