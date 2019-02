¿Se quiere realmente salvar a Pemex?

Me llamó la atención el artículo escrito por Ricardo Alemán en donde en franca alusión a nuestro presidente actual, narra cómo se ha beneficiado AMLO de las finanzas de Pemex según dicho columnista, quien escribió en el año del 97 y ahora las vuelve a reproducir en un artículo alusivo, algunas frases que me permito parafrasear, porque está muy larga su columna.Dice el periodista que López Obrador alcanzó la fama nacional a través de una toma espectacular de una serie de pozos de la paraestatal en Tabasco. Los principales diarios dieron noticia de ello, en el año de 1990, convirtiendo AMLO, en su caja chica a Pemex desde aquel momento, ya que recibió mucho dinero a cambio de levantar la veda sobre dichos pozos, que afectaban a la paraestatal y en términos generales a todo el país.Después llevó a cabo un plantón en la Ciudad de México por daños ecológicos de la paraestatal en el mismo estado de Tabasco en donde el expresidente Salinas a través de Manuel Camacho, entregó 9,000 millones de pesos a López Obrador, con dinero que salió de Pemex, con tal de que se levantara el plantón en la Ciudad de México, lo anterior consta en el diario de debates del Congreso de la Unión del día 11 de febrero de 2004 en donde puede ser consultada la confesión aludida y atribuida a Camacho Solís, que fue confirmada por uno de los exsenadores. Según AMLO era dinero para hacer política, que así le llamaba él, a los fines para los que fue utilizado dicho dinero.En los años 90, el encargado de la caja chica de AMLO, era Octavio Romero, que ahora es el actual director de Pemex. También Pedro Romero, -con el mismo apellido- como agrónomo fue oficial mayor de López Obrador de 2000 a 2005 y descontó de la nómina del DF, 10% del salario de los trabajadores, efectuando con esto un verdadero saqueo, dinero que también se destinaba a hacer política según AMLO.El 28 de mayo de 2007, se confirmaba que el interés principal de Lopez Obrador, era la paraestatal, en donde los senadores del PRD de aquél entonces, en reunión exprofeso, le decían que ya estaba la fórmula para sanear a Pemex, sin embargo, él contestó, que no se llevaría a cabo ninguna acción, que le beneficiaria al espurio, como calificaba al expresidente Felipe Calderón, porque según AMLO, le había robado la elección, la cual estuvo perfectamente vigilada por los órganos electorales, siendo un triunfo auténtico pero apretado de Calderón, para la presidencia de la república.Una y otra vez insistió en lo mismo López Obrador, para concluir qué si era necesario quebrar a Pemex, que se hiciera lo que fuera necesario, pero ninguna acción que beneficiara al espurio.Los senadores de aquel tiempo, como ya lo había mencionado, insistían en que había todo un plan para salvar a Pemex, a lo que les contestó; ¿Trabajan para el espurio o para el movimiento? No se metan con la paraestatal, que eso lo veremos cuando lleguemos a la presidencia de la república. Hasta aquí dejo la cita de Ricardo Alemán.Lo que implica que AMLO, traía un plan de muchos años para culminarlo en el pasado 1 de septiembre de 2018 y empezar a gobernarnos a partir del 1 de diciembre del mismo año, donde apenas han transcurrido 84 días de su presidencia y han sucedido muchas cosas que todos conocemos, entre ellas la cancelación del AICM en Texcoco, que nos costará mucho dinero a los mexicanos.En la conferencia mañanera de una de las semanas pasadas, se refirió a Pemex y a la CFE, como empresas a las que parecía que se habían propuesto muchos funcionarios a hundirla, pero que él no lo iba a permitir, por los planes que tenía para la paraestatal y que enseguida doy a conocer: Inyección de 5,000 millones de pesos que no se darán de forma inmediata, sino de forma paulatina con varios medios para hacerlo y así apuntalar a la paraestatal.Pero según los expertos, resultan insuficientes, quienes expresan que apenas sacaría adelante a Pemex una inyección de 10,000 millones de pesos, cantidad con la que no cuenta el Gobierno Federal.La pregunta que surge con relación a la crónica periodística narrada y la referencia a la reciente conferencia mañanera es: ¿Realmente ha querido AMLO, todo el tiempo rescatar a Pemex y son los culpables del hundimiento de la paraestatal a quienes acusa sin pruebas en su diaria conferencia mañanera?Lo grave del caso es que si se bajó por una agencia calificadora la calificación de la deuda de Pemex, que es la empresa mas endeudada que el mismo gobierno federal y puede ser que la calificación también se le baje al propio gobierno, lo que encarecería notablemente el incremento de los intereses y de la deuda de ambas entidades, lo que es muy probable que pueda suceder, quitando muchos recursos al gobierno de AMLO y a los mexicanos en general.