Permanece detenida mujer que participó en choque de bulevar Campestre

LA VÍCTIMA

CONDUCTORA DETENIDA

PODRÍA QUEDAR EN LIBERTAD

Autoridades ministeriales tienen hasta este sábado para resolver su situación legal, pero se prevé que sea liberada por no ser un delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa.El joven desde muy temprano salió de su casa ubicada en la colonia Santo Domingo, tenía que llegar a las 5:30 de la mañana.Por estos hechos fue detenida Luz Miranda, de 20 años de edad, quien conducía una camioneta GMC Silverado gris.Información de Tránsito Municipal confirmó que la joven al parecer iba a exceso de velocidad sobre Paseo de los Insurgentes y en la curva antes de llegar al Campestre, perdió el control.La joven no pudo controlar la camioneta e invadió el carril contrario, chocó de frente contra el Chevy que manejaba Luis Arturo y terminó volcándose.Miranda resultó herida, pero al ser llevada al hospital, permaneció con custodia policial.Ayer, autoridades ministeriales confirmaron que la joven está a disposición de la fiscalía hasta resolver su situación legal.Sin embargo, por tratarse de un delito no grave y que no amerita prisión preventiva, podría quedar en libertad, pero la investigación en su contra continuaría.Al resolverse y resultar ser responsable de este accidente en el que murió Luis, sería llamada a presentarse en audiencia oral para recibir sentencia.