VIDEO. Mujeres protagonizan pelea 'por el ramo' en una boda

Lo que es una tradición en las bodas terminó siendo un altercado entre dos mujeres, quienes forcejearon por el ramo de la novia de forma intensa.En un video compartido en Facebook se ve a la novia dando la espalda a sus invitadas, quienes esperan lance el ramo que “les dé suerte” y la ganadora sea la próxima en casarse.Una de las invitadas se quitó las zapatillas para este momento, mientras que su rival no lo hizo. Las dos fueron por el ramo. La batalla se prolongó hasta que una de ellas logró quedarse con el destrozado ramo, informó el portal de noticias e-consulta.com.Los otros invitados sonreían y no las separaban. Hasta que una de ellas se quedó con el preciado premio, otros invitados se pusieron en medio para evitar que volvieran en pelear. Se ve a la novia sonreír, pero no al parecer por el nerviosismo que el momento le provocó.En la Ciudad de México, el pasado 21 de enero se registró una pelea entre integrantes de distintas familias, al parecer por un centro de mesa. Por otra parte, en Nueva York, el pasado 13 de enero, una boda se convirtió en tragedia, al fallecer la novia durante su baile de bodas. Sigue leyendo: