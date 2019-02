Director de formación autodidacta



"Hay una parte de instinto de cineasta que ya la tenía en el CUEC, pero que, quizás por necesidades y por muchas otras cosas, dejé ir por mucho tiempo", compartió el realizador en una visita reciente que hizo al CUEC, donde convivió con los alumnos de la actual generación.

El director mexicano Alfonso Cuarón ganó su segundo Oscar al Mejor Director en la 91 entrega de los premios de la Academia, por su película "Roma", una oda a su infancia y las mujeres que lo criaron.En el 2014, Cuarón se llevó a casa dos estatuillas doradas por su película "Gravedad": Mejor Director y Mejor Película.Desde niño, Alfonso Cuarón ponderaba más el autoaprendizaje que las clases formales.Lector de cómics como "Fantomas", amante de libros como "Jack London", creativo en las obras teatrales que se montaban en la primaria, en el colegio Avante, Cuarón mostró desde los 10 años su talento para contar historias.Fue su familia quien "padeció" la temprana creatividad del cineasta, cuando su papá le regaló una cámara Súper 8.A Cristina Orozco, su mamá, le sorprendió que quisiera estudiar cine, pues no conocían a nadie en ese mundo, pero le dio libertad para elegir su profesión. Entonces, Cuarón aplicó para entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), pero fue rechazado por ser muy joven.En 1980, a los 19 años, ingresó por fin al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, donde conoció a figuras como Luis Estrada y Emmanuel Lubezki.Poco a poco, el realizador comenzó a meterse de lleno en la industria, con algunos trabajos en televisión y en películas, lo que lo hacía faltar mucho a la escuela. No obstante se abrió paso creativamente de manera autodidacta.Con Estrada, Cuarón trabajó el ejercicio de cortometraje llamado Vengance is Mine, hablado en inglés y en blanco y negro, rompiendo algunas reglas del Centro.Resuena el mito de que la entonces titular del CUEC, Marcela Fernández Violante, decidió expulsar a ambos directores. Lo cierto es que Cuarón no se inscribió al siguiente ciclo escolar y sus estudios quedaron truncos.