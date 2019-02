Le da Black Panther zarpazo a Eugenio Caballero y ROMA

ÚLTIMAS NOTICIAS | Espectáculos

Se alza ROMA como la mejor película de habla no inglesa

La cinta de Cuarón venció a Capernaum (Libano), Cold War (Polonia), Never Look Away de Alemania y a…

Levanta Alfonso Cuarón su primer Oscar

El mexicano alzó su primer Oscar al vencer a Cold War, La Favorita, Never Look Away y Ha Nacido una…

No he dejado a un lado los nervios: Yalitza Aparicio

La oaxaqueña nominada como Mejor actriz se presentó con su mamá

Inician los Oscar 2019 con presentación de Queen

Con "We will rock you" y "We are the champions" inició la ceremonia

¿Contra quiénes compite Yalitza Aparicio en los Oscar?

Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa Mc Carthy también compiten por el galardón a Mejor…