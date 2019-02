Que Sergio Sepúlveda 'exige' a Tania enseñar más

Se dice que el programa Venga la Alegría 'se está cayendo a pedazos' y que los 'mandos' del programa le pidieron a Tania Rincón que haga todo lo posible por levantar el programa.Venga la Alegría pasó de ser uno de los programas favoritos a tener una audiencia baja, y en medios de la farándula se dice que el 'desplome' pudo deberse a la salida de Ingrid Coronado, de Vanessa Claudio o a la "mala conducción" de Brandon Peniche y Anette Cuburu.El programa Hoy tiene más de 1 millón 200 mil espectadores, Sale el Sol 380 mil espectadores y VLA 650 mil, según una firma especializada, se dijo en el canal de YouTube Chacaleo.Com.Sergio Sepúlveda puso sus esperanzas en Tania Rincón, a quien le estarían pidiendo que utilice atuendos más provocativos, que enseñe más de lo normal, que haga piruetas y ejercicios llamativos. Aunque la actriz no ha dado su postura al respecto, en el canal mencionado se dice que ella "ya está harta de hacer el ridículo de esa manera".También se le ha dicho que comente más sobre su vida privada y que incite al escándalo a la menor provocación para que sus comentarios se conviertan en tendencia en redes sociales.Incluso se dijo que si no da buenos resultados la despedirían y que ahora no se sabe quién de los dos se hartará antes.SIGA LEYENDO: