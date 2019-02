Impacto ambiental



“Es lamentable que un gobierno tenga que hacer las cosas por la noche, cuando comenzaron a talar los árboles”, dijo.



“No se si tenían permiso, si sea una ostentación del Presidente, si vayan a continuar la obra; la verdad no sabemos nada, es un dolor profundo de parte de todos los vecinos y de nosotros también, es una impotencia muy grande”, enfatizó.

Retiran árboles sin permiso

Integrantes dede Irapuato denunciaron que durantedel camellón del bulevar Gómez MorínLeticia Ochoa, presidenta de Planeta, 4 refirió que desconocen en qué término está el amparo que ciudadanos interpusieron en 2016 y ganaron 2018, por la ampliación de esta vialidad, en el que se especificaba que la obra del municipioComentó que durante la madrugada, vecinos de la colonia Las Heras informaron la tala de 4 mezquites, una jacaranda, una palma, un maguey y algunos árboles jóvenes que se habían plantado recientemente.La titular de Planeta 4 indicó que desconoce a qué acuerdo llegaron los Magistrados con el Gobierno Municipal, pues tenían entendido que la obra no continuaba, lo queA través de redes sociales, ambientalistasen las que se observa maquinaria y tolvas trabajando en el retiro de los árboles que formaban parte de los árboles que no se podían retirar por el amparo.Hasta el momento, autoridades del Gobierno Municipal no han emitido postura respecto a la tala de árboles, ni al estado que guarda el amparo promovido por ciudadanos.