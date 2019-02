Hombre recibirá 21 millones de dólares por haber pasado casi 40 años en la cárcel siendo inocente

"Si bien ninguna cantidad de dinero puede arreglar lo que ocurrió al señor Coley, arreglar este caso es lo correcto tanto para el señor Coley como para nuestra comunidad. El costo monetario de ir a juicio habría sido astronómico y habría sido irresponsable de nuestra parte seguir esa dirección", comentó Eric Levitt, administrador de la ciudad.

Craig Richard Coley, un hombre de 70 años originario de California, acordó este sábado recibir 21 millones de dólares como compensación por parte de la ciudad de Simi Valley, por haber pasado casi 40 años en prisión por crímenes que no cometió.El 11 de noviembre de 1978, Rhonda Wicht – ex novia de Coley, fue encontrada muerta en su departamento. Había sido golpeada y estrangulada con una cuerda. Su hijo Donald, de cuatro años, fue asfixiado en su cama. Coley, quien había terminado con Wicht apenas unos días antes, fue arrestado el mismo día que la policía encontró los cuerpos.En el primer juicio los miembros del jurado no pudieron llegar a un acuerdo. En 1980 fue juzgado otra vez, encontrado culpable y sentenciado a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, así lo informó el portal de noticias Infobae.Coley siempre mantuvo su versión de que no había asesinado a nadie. Durante las décadas que pasó en prisión se destacó como un reo ejemplar, abrazó la religión y evitó involucrarse en incidentes violentos, informó el portal Daily Mail.El propio Coley llenó una solicitud de clemencia hace años. Aseguró que el detective a cargo del caso lo incriminó destruyento evidencia crucial. Señaló que el autor podría ser aprehendido dado que evidencia como cabello o semen no había sido destruida.En 1989 -mientras realizaba el curso de detective. el policía Mike Bender se interesó en el caso y conoció a Coley en 1991. Una y otra vez analizó el expediente, encontrando "luces rojas" y en septiembre de 2015 logró que la oficina del gobernador, Jerry Brown, reabriera el caso.Las pruebas de ADN revelaron que el semen encontrado en el cuerpo de Rhonda no correspondía al de Coley, tampoco la sangre ni las células de piel en las uñas de la mujer.Dos días después de que se presentara la petición formal, el gobernador Brown firmó el perdón. Coley fue liberado el 22 de noviembre de 2017 y el Comité de Compensación de Víctimas de California votó por unanimidad otorgarle 140 dólares por cada uno de los 13 mil 991 días que pasó injustamente en prisión, por lo que recibió un total de 1.900.000 dólares. Este sábado, la ciudad de Simi Valley anunció que alcanzó un acuerdo de USD 21 millones con Coley.Coley dijo anteriormente que su paso por prisión fue la "peor pesadilla".