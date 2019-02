Ya pasaron muchos años desde que el fallido emperador de México, Maximiliano de Habsburgo otorgara 38 concesiones petroleras. También quedó atrás cuando un pescador campechano, el viejo Rudesindo Cantarell, en 1971, informara a Pemex del descubrimiento de una gran mancha de aceite que brotaba desde el fondo del mar de Campeche.Ocho años después, la producción del pozo Chac daría lugar a uno de los yacimientos más grandes del mundo: Hoy, Cantarell, casi está agotado por el uso y abuso de la sobre explotación.Históricamente el petróleo ha sido fuente de riqueza y de conflicto en México: invasiones, luchas fratricidas, traiciones, crímenes, corrupción. Aunque “los veneros de petróleo” fuesen del diablo, son una fuente de energía de la que México aún no puede prescindir.Pero no alcanzamos a acostumbrarnos a vivir en la opulencia, como dijo López Portillo, porque todo fue efímero, unos cuantos fueron los beneficiarios de esa jauja petrolera y aquel sexenio terminó en crisis. Desde el 2009 Pemex estaba técnicamente en quiebra, con un saldo de capital negativo: Actualmente, importamos el 70% de la gasolina, la producción y extracción de crudo bajó a la mitad, Pemex no sabe perforar en aguas profundas donde se puede encontrar petróleo; además, es la petrolera más endeudada del mundo. Agoniza la gallina de los huevos de oro que mantuvo por mucho los dispendios gubernamentales.El presidente Andrés Manuel López Obrador culpa al neoliberalismo económico y a la corrupción de la situación agonizante de Pemex. La empresa más grande de México debe pagar su deuda financiera de 106,000 millones de dólares, en los próximos tres años, dinero que no tiene. Estos nubarrones que se ciernen sobre el futuro de la petrolera asustan a inversionistas tenedores de bonos, calificadoras y al mundo financiero porque pueden arrastrar a México en su calificación, con los consabidos males para el país y los mexicanos.Así las cosas, el presidente López Obrador decidió anticiparse a las calificadoras y sacar adelante al moribundo Pemex con una inyección de 107 mil millones de pesos. Pero la calificadora Fitch Ratings señaló que el plan de apoyo es insuficiente. Dicho plan consiste en una inyección de recursos frescos de capital, más fondos para amortización de pasivos, cobrarle menos impuestos y el beneficio aproximado de 45 mil mdp adicionales por el combate al huachicol.Las agencias calificadoras dijeron que era insuficiente el apoyo para mejorar su calidad crediticia y la producción. Tiene que reponer las reservas de crudo que menguó considerablemente y aumentar su producción, pero para esto requiere de aumentar su capital de trabajo y mejorar su Flujo Libre de Caja, que en el 2018 lo tuvo negativo de -3,500 millones de dólares. Así, la calificadora Fitch bajó su calificación de BBB+ a BBB-.¿Por qué no bajaron su calificación el año pasado? Parece muy raro que la bajen después y no antes de la inyección de capital, de frenar el huachicol y de bajarle impuestos; es evidente, que la empresa estaba en peores condiciones antes, que ahora; con plena seguridad, hoy tiene mejor balance y mejor flujo.Es muy sospechoso que después de que el Presidente criticara el neoliberalismo y cancelara las subastas de campos (Farmaouts) para explotación de parte de extranjeros, Fitch castigara a la petrolera. Pareciera como si la calificadora fuese un personero de las transnacionales y que éstas le mandaran un mensaje de molestia al Presidente a fin de presionarlo para reabrir la subastas.Es cierto que Pemex no tiene recursos para exploración y perforación, lo cual impide que aumente su producción y sus reservas; aunque preferiría realizar la mayoría de las actividades él mismo, en lugar de asociarse con el sector privado; además, México estará presionado para capitalizarlo, restándole estos recursos al presupuesto gubernamental de obras, educación e infraestructura.Pero, después de ser Pemex una de las más importantes del mundo, ¿por qué llegó a esta lamentable situación? El problema es que los yacimientos de petróleo fácil, en tierra o en aguas someras, ya se acabaron. Éstos soportaron crisis económicas, desaciertos de gobiernos, soluciones rentistas para subsidiar a la pobreza y absurdo gasto gubernamental, así como corrupción sin límites.Los presidentes de México dilapidaron esos recursos y, con lo que sobraba, sobornaban a los gobernadores, entregándoles cuantiosas sumas que estos a la vez gastaron en viajes, viejas, suburbans y palenques, el resto se lo robaban; lo anterior, era la manera de tenerlos quietecitos.México no pudo formar un fondo soberano como Noruega, no se desarrolló ningún sector especialmente con recursos petroleros, las refinerías están en ruinas, no hay una ciudad como Dubai, la pobreza crece, no hay equidad social y poco se avanzó en salud y educación.En alguna ocasión, el senador Beltrones señalaba: “Es condición sine qua non para la Reforma, que sea claro el destino de los recursos de Pemex, toda vez que ya vivimos la experiencia del sexenio de Fox, donde los excedentes petroleros, de más de 125 mil mdd, se dilapidaron y tiraron en frivolidades.”Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo; y, que el segundo mejor, era el petróleo mal administrado. Pero, en México fue algo peor, robaron tanto a la petrolera que está agonizante la gallina de los huevos de oro, que dio vida por décadas al presupuesto federal.AMLO se ha empeñado en salvarla: “Yo estoy convencido que el principal problema de Pemex fue la corrupción. La empresa renacerá al acabar con dicho problema y no la vuelvan a saquear.” ¿Podrá AMLO vencer a la hidra de mil cabezas de la corrupción?