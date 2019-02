Cuesta trabajo teclear, abordar un tema tan sobado, aceptar que todos: redes, columnistas y personas caemos día a día en la dinámica trillada de la conferencia mañanera, en la agenda impuesta temprano desde ahí, para fijar al viento, políticas públicas que rigen al país.Con un estilo pausado hasta la desesperación, pero demoledor en el señalamiento, dramático en lo limitado de discurso, falto de contenido intelectual, escaso en la información, resulta un ejercicio sesgado mañosamente, con contradicciones y acusaciones sin sustento. Un ritual, que independiente de lo que se diga, otorga el juicio y la voz única al Presidente. Un ejercicio que cumple a la medida con él.La ausencia de argumentos son suplidos con juicios de valor para señalar a los impuros, a los corruptos; lo técnico no importa, las valuaciones de calificadoras, las necesidades de los municipios, el manejo financiero de Pemex es irrelevante; la redención es el objetivo.Que el grupo de corifeos del gabinete legal o ampliado que lo acompañan todos los días -desaliñados seguramente por la hora-, no aporten conocimientos, tampoco importa, son sólo un símbolo de los que están conmigo, de los que creen ciegamente en mí, un montaje que representa a los 30 millones de votos interpretados cómodamente como un mandato para no actuar en términos institucionales; leído como un otorgamiento de poder absoluto al Presidente, sin necesidad de organismos autónomos ni voces independientes.Ante el pasmo generalizado y la ausencia de la oposición, parece que estamos entrando a una Gran Purga, arrasar los cimientos del mal es lo prioritario.Todo lo pasado está manchado, no hay nada rescatable entre las ruinas que habrán de quedar.El presente está contaminado, hay que decirlo desde temprano aunque vayamos dividiéndonos, que también de eso se trata, todo bajo sospecha, algo malévolo inunda el ambiente, algo se oculta en todo lugar, las buenas intenciones, la buena política, el servicio público profesional, nunca existieron; hay que borrarlo todo, las medias tintas y claroscuros no son concebibles.O estás con los buenos que somos nosotros, miembros del pueblo prometido, -no importando de dónde hayamos venido o lo corrupto que hayamos sido-, o eres de los malos, los que han saqueado, corrompido, usado preparación y tecnología de avanzada propia del maligno neoliberalismo enquistado.En consecuencia no hay que corregir lo que esté mal hecho del NAIM y de las guarderías, hay que borrarlo, dinamitarlo, símbolos oprobiosos de manejos pasados, proclamemos lo nuevo, que perdure el mesianismo en pleno siglo XXI.Innecesario en ese mundo prístino la aplicación de la ley, las rectificaciones, las denuncias y castigos no son viables, simplemente hay que borrar cualquier atisbo de maldad.Tender ramales en los otros Poderes, control en todas las decisiones, en una palabra: extirpar nosotros, garantes por decreto, miembros del pueblo elegido, las malas intenciones.Nota: Es paradójico pero no puedo dejar de recordar, mera asociación de ideas, a López Portillo inmolándose en un Informe de Gobierno: “Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”.