Ferroférico, el sueño

Diez años después del anuncio oficial, los problemas para terminar el Libramiento Ferroviario de Celaya continúan y el cumplimiento de la eterna promesa de la obra vuelve a posponerse.Un día como hoy pero hace 10 años, el expresidente de la República, Felipe Calderón, llegó a Celaya a anunciar la obra que convertiría a la región en el punto logístico más importante del país.El esfuerzo de casi una década, de un sector emrpesarial, parecía haber llegado a su fin y nadie se imaginaba que los problemas continuarían y la obra sería interminable. Los trabajos iniciaron y cuando llevaban cerca del 70 por ciento de avance, se detuvieron.La falta de recursos federales provocó que se encomendara a las empresas ferroviarias Ferromex y Kansas City Southern invertir en el Ferroférico a cambio de extender su concesión de derecho de vía.Durante casi un año y medio se sigue en el estira y afloja entre el gobierno federal y la empresa Kansas City para que pueda invertir y concluya las obras de la Línea NBA, que cruzan la ciudad de sur a norte.El empresario celayense Mauricio Usabiaga, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, conoce muy bien el proyecto, fue de sus impulsores y conoce los alcances de la obra, por lo que ha dicho que una de sus prioridades es contribuir para que la obra se concluya.Pero el propio Usabiaga admite que no hay plan ‘b’ en caso de que Kansas City no firme con la SCT para invertir, lo que pareciera más probable, como también es casi seguro que el nuevo Gobierno federal pueda reinvertir en la obra cuando poco voltea a mirar a Guanajuato.Otro de los problemas es que los robos en rieles continúan en los tramos donde Ferromex ha reiniciado las obras a pesar de que la empresa ha exigido mayor seguridad en la zona. El funcionario estatal designó al exalcalde Ismael Pérez Ordaz para que funja como enlace entre los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y Ferromex. Pérez Ordaz admitió que aún falta un 12% para la liberación de terrenos en diferentes tramos de la obra, un problema que retrasó el inicio programado en 2010.Total que los problemas para concluir el Ferroférico se han multiplicado y no hay fecha para que la obra más importante de la historia moderna de Celaya y que la convertiría en el punto logístico más importante para la distribución de mercancías, sea una realidad.En Celaya nadie se salva de la delincuencia. Hoy ni los escoltas son garantía del cuidado de la integridad física o del patrimonio de los ciudadanos. Las víctimas son todos y han alcanzado hasta a quienes en su momento tuvieron la oportunidad de cambiar nuestra realidad y nadaron de muertito.Tal es el caso del ex alcalde panista, Ramón Lemus, quien gobernó de 2015 a 2018 y nunca tuvo una acción contundente contra la inseguridad, sus declaraciones eran tibias y no reconoció jamás la problemática.Cuando hablaba del tema le echaba la culpa a la Federación, sin mencionar que los delitos que atiende el Municipio no disminuyeron ni tantito. Es más, la tendencia va tan al alza que la semana pasada él fue víctima de un asalto, pues hombres armados le robaron su camioneta.Ante ello, los ciudadanos no tardaron en reaccionar en las redes sociales, donde ironizaron con los tan mencionados “en Celaya no pasa nada” o es “un hecho aislado”.Mucha gente no espera la solución mágica a la inseguridad que los panistas, priístas y morenistas prometen en campaña, desea un liderazgo que enfrente el problema dentro de sus posibilidades y no lo evada cuando llegue al cargo. Buscan líderes que unan a la sociedad y que jalen parejo.Al diputado local panista, Paulo Bañuelos, hace dos semanas también hombres armados le robaron una camioneta. Luego, pidió a los gobiernos municipal y estatal “que se pongan las pilas” en el tema, aunque muchos le cuestionan si él se las puso al respaldar el Fiscal que completará los 19 años.El robo de vehículos se incrementó en Celaya de 772 en 2017 a 828 en 2018, y en enero de 2009 sumaron 96 casos, por lo que hasta el momento no se ve que estén funcionando las estrategias.Este año en tierra cajetera ya salieron varias veces los ciudadanos a las calles a clamar por seguridad.El Ayuntamiento de Celaya que encabeza la panista Elvira Paniagua apenas hace unos días nombró como director de Policía al militar Martín González, pero aún no presentan un Programa de Seguridad.Ayer cumplió 10 años Carlos Zamarripa al frente de la impartición de justicia en Guanajuato.El 23 de febrero del 2009 tomó protesta, por primera vez, ante el Congreso en sustitución de Daniel Chowell y el20 de febrero regresó al Legislativo (en otra sede) a protestar como Fiscal por 9 años.En aquel lejano 2009, Barack Obama asumía en enero el poder de los Estados Unidos, anunciaba el retiro de las ciudades iraquíes de la mayoría de los soldados estadounidenses y en octubre ganaría el Premio Nobel de la Paz. Fue también el año de la muerte de Michael Jackson. Un sismo en Indionesa deja más de 1,100 muertos. Y el exguerrillero Pepe Mujica era elegido Presidente de Uruguay.“Quisiera ser Millonario” arrasó esa edición con 8 premios Óscar, incluyendo como mejor película.En México se vivía la alerta por la influenza H1N1 que en junio fue declarada por la OMS como la primera pandemia del siglo XXI, y le hacía frente el leonés secretario de Salud, José Ángel Córdova.El hoy gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez tenía entonces 28 años de edad, era regidor del Ayuntamiento leonés encabezado por el panista Vicente Guerrero Reynoso (q.p.d.e).En los últimos diez años, el presupuesto de Guanajuato pasó de 40 mil 358 millones de pesos a 83 mil 415 millones, un 107% más.En 2009 la entonces Procuraduría General de Justicia tenía un presupuesto anual de mil 199 millones de pesos y diez años después, la ahora Fiscalía General del Estado tiene asignados 2 mil 699 millones. Es decir, sus recursos se han incrementado en 10 años en un 125 por ciento.La Secretaría de Seguridad Pública contó en 2009 con mil 184 millones y actualmente dispone de 3 mil 402 millones de pesos, un incremento de 187% de presupuesto, lo que ninguna otra dependencia. Su titular, Álvar Cabeza de Vaca, estuvo al frente por seis años y fue ratificado en esta Administración.En estos diez años la inflación calculada por el INEGI en México fue de 48.45%.No todas las áreas del Gobierno pueden presumir incrementos de presupuesto de igual magnitud. Por ejemplo la Secretaría de Obra Pública dispuso hace diez años de mil 384 millones (incluso más que la Procuraduría), hoy, con su rimbombante nombre de Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad recibió un presupuesto de mil 437 millones, un 3.8% de variación en monto, y menos 44.63% en términos reales.En 2009 el total de muertos por homicidio doloso fue de 395, el 2018 cerró con 3,290, ¡733% más!.El huachicoleo no se conocía como el fenómeno delictivo que hoy azota Guanajuato.Para cuando Carlos Zamarripa termine sus 19 años al frente de la procuración de justicia (si logra completar su periodo de nueve años), los gurús tecnológicos ya proyectan el mundo que hoy ni imaginamos: visores de realidad virtual para viajar sin trasladarse; coches autónomos; no más billetes ni monedas; la robotización del trabajo y la desaparición del 40% de las empresas actuales, y más.Es mucho tiempo en un cargo tan desgastante y lo peor, una responsabilidad que no tiene medida porque actualmente no hay indicadores oficiales para medir si el Fiscal hace bien o mal su trabajo. Todo queda a criterio del Gobernador.La promesa de un trato digno al personal que brinda el servicio de recolección de basura de Irapuato, hecha por el Gobierno Municipal, está en el aire. Parece que GISA (con capital leonés), a pesar de cumplir un año, no ha cumplido.Esta semana, seis trabajadores denunciaron mal trato, no tener pago de horas extras y hasta extorsión por parte de Ernesto de la Cruz, gerente general de GISA en Irapuato, quien no quiso dar la cara después de despedir a sus empleados.Los ex trabajadores, que ni finiquito recibieron, buscaron el apoyo del Gobierno Municipal encabezado por Ricardo Ortiz Gutiérrez, que hizo caso omiso a las necesidades de quienes les prestan el servicio de recolección de basura, trabajando en malas condiciones.Es necesario señalar que el año pasado, en marzo cuando se autorizó la concesión a favor de GISA, se prometieron mejores condiciones de trabajo y de servicio.Es más, por largo tiempo desde Comunicación Social estuvieron presumiendo los beneficios de la concesión, pero esta manifestación y descontento dejan ver que tal vez concesionar a favor de GISA no fue la mejor opción.Miembros de estancias infantiles que cumplieron dos meses operando el pago del subsidio del Programa de Estancias Infantiles, se organizaron para ir a Ciudad de México y exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que termine con la corrupción sin cambiar las normas de operación del programa.Y es que, aunque todavía no se plasman en papel las nuevas reglas del juego, luego de los anuncios del mandatario en sus conferencias de prensa matutinas, ahora se entregarían mil 600 pesos bimestrales a cada beneficiario, encargadas señalaban que eso reflejaba un recorte de 150 pesos mensuales al programa y el temor de que padres se atrasen en pagos.Además, hablaban del problema de reducir la edad de los beneficios de 4 a 3 años y de alterar la accesibilidad de beneficiarios al programa.Mientras tanto, legisladores del PAN se reunieron con afectados para, en presencia de los medios de comunicación, prometerles no mucho, si acaso alzar la voz contra el Gobierno federal.En el PRI Nacional y de Guanajuato quieren saber con quienes cuentan para intentar reconstruirse.El 1 de marzo el Revolucionario Institucional comenzará su proceso de refrendo de la militancia. En la entidad dicen contar con un padrón aproximado de 150 mil tricolores, y los que quieran seguir en ese partido ahora deberán acudir a sus comités municipales (si es que los encuentran abiertos) y anotarse.Van primero por los militantes, pero también pueden registrarse los que nunca lo han sido.En el PAN por ejemplo el padrón de militantes ronda los 13 mil personas. Pero a la hora de la votación electoral ya vimos la diferencia entre un partido y otro, así que cantidad de afiliados no refleja nada.El secretario general en Guanajuato, el irapuatense Armando de la Cruz Uribe, lo sabe, y desde ahorita se adelanta a que si no llegan tantos a refrendar su priísimo, no se desaniman, los quieren convencidos.Aunque lo que van a necesitar será una dirigencia que sepa cuidar, formar, activar a la militancia.En la política, y en especial en el PRI, no hay nada más permanente que lo provisional, y así se enfila la también diputada local, la penjamense Celeste Gómez, a cumplir en mayo un año como jefa estatal.Desde octubre el Comité Nacional envió otro delegado, Maricela Velázquez, pero todavía no se tiene noticia de cuándo saldrá la convocatoria para renovar la dirigencia y cuál será el método de elección. Ningún liderazgo asoma con la suficiente fortalezca y mucho menos con el consenso del resto.Hay nombres en la baraja como las irapuatenses Yulma Rocha y Arcelia González; el otro fresero Armando Uribe; los exalcaldes de Pénjamo y Coroneo, Jacobo Manrique e Israel Cabrera; el dirigente del Movimiento Territorial, Jaime Martínez; el exdiputado federal, David Mercado, entre otros.