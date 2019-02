La Guardia Nacional: ¡Lo logramos!

Hace 15 días, en estas mismas páginas manifesté mi optimismo sobre la creación de una Guardia Nacional. Hoy podemos decir ¡lo logramos! Sucedió lo que escasas personas esperaban: llegar a acuerdos y consensos en bien de la ciudadanía, que con justa razón demandan tranquilidad y seguridad a las instituciones del Estado mexicano.Cada legislador y legisladora tendrá su versión del largo y complicado proceso que llevó a buen puerto los acuerdos para lograr una Guardia Nacional Civil. De mi parte, considero que se puede dividir en tres momentos el proceso realizado y que debería de constituir un aprendizaje para legislaciones futuras.1º Ante el tétrico panorama de los cientos de miles de asesinatos y las 30 mil personas desaparecidas en los periodos presidenciales pasados, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a organizar los “Foros por la Paz”, espacio donde estuvieron presentes víctimas de la violencia, personas indígenas, académicas, campesinas, empresarias y organizaciones civiles.En León, en una sede de la Universidad de Guanajuato, el 4 de octubre se efectuó el “Foro Escucha Guanajuato por la Pacificación y la Reconciliación Nacional”.Voces, sobre todo de víctimas, reclamaron y propusieron la necesidad de mejorar las estrategias de seguridad, de recomponer la fuerza pública y de no militarizar más al país. Como parte del equipo coordinador escuché de nueva cuenta -pues durante la campaña el reclamo era inocultable- propuestas inteligentes para la atención del problema.2º Con la minuta enviada al Senado desde la Cámara de Diputados, decidimos integrar todas las voces. Fue así que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) instaló una mesa de trabajo integrada por los diversos grupos parlamentarios, Consejería Jurídica, Secretaría de Gobernación, así como integrantes del Ejército, la Marina y expertas y expertos en el tema.A la par se decidió impulsar un ejercicio de Parlamento Abierto donde, de nueva cuenta se expusieron los diversos argumentos de especialistas y ONGs. Como resultado de la escucha activa se obtuvieron buenos resultados al interior de Morena en el Senado, ya que, como grupo plural y mayoría que escucha, dio cabida a aquellas voces que disentían de una u otra forma del dictamen en discusión.3º El jueves pasado sucedió, lo que escasas personas esperaban, pero que al interior de Morena era un anhelo: representantes de las fracciones parlamentarias comunicaron que se había llegado a un acuerdo. Como pocas veces en la historia parlamentaria del país, enumeraron los puntos básicos de una votación unánime.Resalto los aspectos principales en materia de Guardia Nacional: a) mando civil; b) formación homologada de la Policía inspirada en las buena prácticas del Ejército y la Marina; c) delimitación clara entre las competencias de los tribunales civiles y militares; e) cinco años de plazo para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles; f) respeto a la autonomía de las fuerzas de seguridad estatales y municipales –lo que implica no más pretextos en estos niveles-; g) cumplimiento total de lo asentado en la Constitución sobre derechos humanos y apego irrestricto al principio de convencionalidad.No sobra resaltar que la Guardia Nacional es sólo una parte de la estrategia de pacificación del país, el resto dependerá de los esfuerzos encaminados a recomponer el tejido social.Queda todavía un largo trecho para lograr la seguridad en México y en Guanajuato, pero hoy tenemos motivos para celebrar este gran paso. ¡Lo logramos!