La Olla: Dentro de 9 años…

Cómo han pasado...

Morena, debilidades

PRI, resquebrajado

Celaya, nadie se salva

Ayer cumplió 10 años Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la impartición de justicia en Guanajuato.El 23 de febrero del 2009 tomó protesta, por primera vez, ante el Congreso en sustitución de Daniel Chowell y el 20 de febrero regresó al Legislativo (en otra sede) a protestar como Fiscal por 9 años.En aquel lejano 2009, Barack Obama asumía en enero el poder de los Estados Unidos, anunciaba el retiro de las ciudades iraquíes de la mayoría de los soldados estadounidenses y en octubre ganaría el Premio Nobel de la Paz. Fue también el año de la muerte de Michael Jackson. Un sismo en Indonesa deja más de 1,100 muertos. Y el exguerrillero Pepe Mujica era elegido Presidente de Uruguay.“Quisiera ser Millonario ”arrasó esa edición con ocho premios Óscar, incluyendo como mejor película.En México se vivía la alerta por la influenza H1N1 que en junio fue declarada por la OMS como la primera pandemia del siglo XXI, y le hacía frente el leonés secretario de Salud, José Ángel Córdova.El hoy gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez tenía entonces 28 años de edad, era regidor del Ayuntamiento leonés encabezado por el panista Vicente Guerrero Reynoso (q.e.p.d.).En los últimos diez años, el presupuesto de Guanajuato pasó de 40 mil 358 millones de pesos a 83 mil 415 millones, un 107% más.En 2009 la entonces Procuraduría General de Justicia tenía un presupuesto anual de mil 199 millones de pesos y diez años después, la ahora Fiscalía General del Estado tiene asignados dos mil 699 millones. Es decir, sus recursos se han incrementado en 10 años en un 125%.La Secretaría de Seguridad Pública contó en 2009 con mil 184 millones y actualmente dispone de tres mil 402 millones de pesos, un incremento de 187% de presupuesto, lo que ninguna otra dependencia. Su titular, Álvar Cabeza de Vaca, estuvo al frente por seis años y fue ratificado en esta Administración.En estos diez años la inflación calculada por el INEGI en México fue de 48.45%.No todas las áreas del Gobierno pueden presumir incrementos de presupuesto de igual magnitud. Por ejemplo la Secretaría de Obra Pública dispuso hace diez años de mil 384 millones (incluso más que la Procuraduría), hoy, con su rimbombante nombre de Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad recibió un presupuesto de mil 437 millones, un 3.8% de variación en monto, y menos 44.63% en términos reales.En 2009 el total de muertos por homicidio doloso fue de 395, el 2018 cerró con 3,290, ¡733% más!.El huachicoleo no se conocía como el fenómeno delictivo que hoy azota Guanajuato.Para cuando Carlos Zamarripa termine sus 19 años al frente de la procuración de justicia (si logra completar su periodo de nueve años), los gurús tecnológicos ya proyectan el mundo que hoy ni imaginamos: visores de realidad virtual para viajar sin trasladarse; coches autónomos; no más billetes ni monedas; la robotización del trabajo y la desaparición del 40% de las empresas actuales, y más.Es mucho tiempo en un cargo tan desgastante y lo peor, una responsabilidad que no tiene medida porque actualmente no hay indicadores oficiales para medir si el Fiscal hace bien o mal su trabajo. Todo queda a criterio del Gobernador.En Morena Guanajuato no pueden ocultar sus diferencias, pero además su bancada se muestra débil.El coordinador de la bancada de diputados locales, Ernesto Prieto, y la presidenta estatal, Alma Alcaraz, viven su ‘guerra fría’, sólo parecen coincidir en contra del #FiscalCarnal.Otro caso es en la fracción de cinco legisladores, donde sólo tres votaron en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía General en la sesión del viernes 15 de febrero pasado. Esos votos fueron de Ernesto Prieto, Raúl Márquez y Magdalena Rosales, pero Carmen Vaca y Josefina Salas se abstuvieron.La realidad es que esos votos no definían nada en la votación de la Ley, tres o cinco eran lo mismo. Es más ni siquiera la oposición hizo bloque en ese tema pues el PRI y el Verde lo votaron a favor considerando que lo realmente importante, el pase automático del Procurador y el periodo de 9 años, no eran parte de esa ley, están escritos en la Constitución de Guanajuato, esa que el PAN no quiso mover.De cualquier manera es una evidencia de que la bancada no está lo sólida que se esperaría de quienes son hoy la segunda fuerza política en el Congreso (le sigue el PRI con cuatro representantes).Alma ya puso el grito en el silencio y públicamente dijo que llamaría al coordinador y a los dos diputadas a rendir cuentas de porqué en un tema tan importante para el partido no jalaron parejo. La postura de Morena era ir en contra de todo lo que oliera al nuevo Fiscal, incluida su ley orgánica.En la sesión del miércoles, en la que tomó protesta Zamarripa, también se puso a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación para archivar las cinco iniciativas presentadas en el Legislativo para eliminar el pase automático del Procurador y la propuesta de modificar la Constitución para que las dos terceras partes del Congreso del Estado pudieran votar la remoción del Fiscal a propuesta del Ejecutivo.Ese dictamen requería de 26 votos para aprobarse, el PAN y sus aliados sumaron 25, no alcanzaron. En contra estuvieron los cuatro del PRI, dos del Verde y cuatro de Morena, otra vez no votó Josefina Salas. De haber votado el ‘no’ nada habría cambiado el sentido de la votación, caso contrario a si lo hace a favor, así que los morenos pueden estar tranquilos de que sus legisladores las contras no les van a jugar, son leales al partido.Por ejemplo tanto Carmen como Josefina apoyaron la petición de bajar del orden del día la declaratoria de autonomía de la Fiscalía y la protesta del Fiscal, que finalmente fue rechazada por la mayoría.Ernesto Prieto justifica que Josefina está enferma y en las votaciones de ambos días debió salir a atención médica. Carmen dijo que hay necesidades que no tienen hora, pero ella es institucional, que ni lo duden.Ernesto, Raúl y Magdalena son los que posicionan temas y suben a Tribuna, las otras casi no aparecen.A la debilidad de la bancada hay que sumarle que sus iniciativas no logran cuajar (sí en parte por ser la oposición a la aplanadora azul, pero también porque a veces les faltan argumentos para defenderlas). Hasta hoy sólo les han aprobado una, y fue por unanimidad, la reforma a la Ley de Salud presentada por el doctor Raúl Márquez para fortalecer las acciones de prevención y atención al cáncer infantil.En el PRI Nacional y de Guanajuato quieren saber con quiénes cuentan para intentar reconstruirse.El 1 de marzo el Revolucionario Institucional comenzará su proceso de refrendo de la militancia. En la entidad dicen contar con un padrón aproximado de 150 mil tricolores, y los que quieran seguir en ese partido ahora deberán acudir a sus comités municipales (si es que los encuentran abiertos) y anotarse.Van primero por los militantes, pero también pueden registrarse los que nunca lo han sido.En el PAN por ejemplo el padrón de militantes ronda los 13 mil personas. Pero a la hora de la votación electoral ya vimos la diferencia entre un partido y otro, así que cantidad de afiliados no refleja nada.El secretario general en Guanajuato, el irapuatense Armando de la Cruz Uribe, lo sabe, y desde ahorita se adelanta a que si no llegan tantos a refrendar su priísimo, no se desaniman, los quieren convencidos. Aunque lo que van a necesitar será una dirigencia que sepa cuidar, formar, activar a la militancia.En la política, y en especial en el PRI, no hay nada más permanente que lo provisional, y así se enfila la también diputada local, la penjamense Celeste Gómez, a cumplir en mayo un año como jefa estatal.Desde octubre el Comité Nacional envió otro delegado, Maricela Velázquez, pero todavía no se tiene noticia de cuándo saldrá la convocatoria para renovar la dirigencia y cuál será el método de elección. Ningún liderazgo asoma con la suficiente fortalezca y mucho menos con el consenso del resto.Hay nombres en la baraja como las irapuatenses Yulma Rocha y Arcelia González; el otro fresero Armando Uribe; los exalcaldes de Pénjamo y Coroneo, Jacobo Manrique e Israel Cabrera; el dirigente del Movimiento Territorial, Jaime Martínez; el exdiputado federal, David Mercado, entre otros.Su excandidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, fue exhibido este sábado por el diario Reforma luego de que la Auditoría Superior de la Federación en la revisión a la Cuenta Pública 2017 obsevara anomalías en donativos a iniciativas culturales de estados, municipios y asociaciones civiles.El diario señaló que cuatro proyectos de las asociaciones del ex Presidente de la Comisión de Cultura en el Senado fueron señalados por posibles desfalcos que ascienden a 10 millones 500 mil pesos.Luego de su derrota desapareció de la escena, pero no querrá soltar el control del PRI en Guanajuato.Otro de los que fueran sus liderazgos, Francisco Arroyo Vieyra, regresó a Guanajuato después de su periodo como Embajador en Uruguay. Pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después.José Luis Romero Hicks tampoco aparece con el arrojo de intentar ir tras lo que queda del priísmo.El exdelegado de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett, quien por momento pareciera que tiene un pie fuera del PRI y otro en Morena (recordemos su asistencia al mitin de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo el 1 de octubre en la Plaza Principal de León, por ejemplo), convocó a exdelegados federales a una comida-convivencia este viernes en León a la que asistieron una treintena.Puede interpretarse como un convivio entre amigos y a Javier queriendo decir a su partido ‘aquí estoy’.En Celaya nadie se salva de la delincuencia. Hoy ni los escoltas son garantía del cuidado de la integridad física o del patrimonio de los ciudadanos. Las víctimas son todos y han alcanzado hasta a quienes en su momento tuvieron la oportunidad de cambiar nuestra realidad y nadaron de muertito.Tal es el caso del ex alcalde panista de Celaya, Ramón Lemus, quien gobernó de 2015 a 2018 y nunca tuvo una acción contundente contra la inseguridad, sus declaraciones eran tibias y no reconoció jamás la problemática.Cuando hablaba del tema le echaba la culpa a la Federación, sin mencionar que los delitos que atiende el Municipio no disminuyeron ni tantito. Es más, la tendencia va tan al alza que la semana pasada él fue víctima de un asalto, pues hombres armados le robaron su camioneta.Ante ello, los ciudadanos no tardaron en reaccionar en las redes sociales, donde ironizaron con los tan mencionados “en Celaya no pasa nada” o es “un hecho aislado”.Mucha gente no espera la solución mágica a la inseguridad que los panistas, priístas y morenistas prometen en campaña, desea un liderazgo que enfrente el problema dentro de sus posibilidades y no lo evada cuando llegue al cargo. Buscan líderes que unan a la sociedad y que jalen parejo.Al diputado local panista, Paulo Bañuelos, hace dos semanas también hombres armados le robaron una camioneta. Luego, pidió a los gobiernos municipal y estatal “que se pongan las pilas” en el tema, aunque muchos le cuestionan si él se las puso al respaldar el Fiscal que completará los 19 años.El robo de vehículos se incrementó en Celaya de 772 en 2017 a 828 en 2018, y en enero de 2009 sumaron 96 casos, por lo que hasta el momento no se ve que estén funcionando las estrategias.Este año en tierra cajetera ya salieron varias veces los ciudadanos a las calles a clamar por seguridad.El Ayuntamiento de Celaya que encabeza la panista Elvira Paniagua apenas hace unos días nombró como director de Policía al militar Martín González, pero aún no presentan un Programa de Seguridad.