SAPAL, el bien urgente y deseado

Hay organismos en la vida de los pueblos, estados y municipios, que dada su prioritaria tarea debieran estar estructurados jurídica y administrativamente con perfiles de altísima responsabilidad.En el caso del sistema de agua potable y alcantarillado de León (SAPAL) resulta, frecuentemente, al revés del anterior postulado. Su funcionalidad ahora es crítica a grado de no tener la capacidad para surtir del vital líquido a una creciente población que, en buena medida, experimenta nulo su derecho humano a disponer de agua para lo elemental. Y conste: con altísimas sumas, millonarias, “sudando” en bancos, para presumir eficiencia seguramente.Desde ayer y antier las posiciones en el Consejo de dicho organismo no se confrontan sino que coinciden en priorizar algunas maniobras antes que tender redes o movilizar pipas en bien del pueblo sediento.¿Por qué ocurre así?, habrá quienes se pregunten. Bueno, la realidad es nítida, clara: en el Consejo, desde ayer hay no una sino muchas ambiciones, apetitos personales y silencios cómplices.Hoy recordemos que una persona en Canaco, el día propicio para ser propuesta la terna que iría al Ayuntamiento a efecto de que de allí saliera la nominación, se presentó trajeado y como ya había hablado con el dirigente, en ese tiempo, de la Cámara, fue “electo”, luego cabildeó con el Alcalde de entonces y la lotería le favoreció.Costumbres o vicios de todos los tiempos, se dirá; sí pero lo lamentable es que ese tipo de nominaciones no tienen compromiso con nadie. El personaje fue incapaz de realizar un mínimo servicio, salvo, claro el que se hizo a sí mismo, lo que hoy no tiene caso referir ya que tal realismo fue desnudado hace tiempo.Presidentes y Directores han habido que medran para llevar agua no a su molino sino a sus tierras y pagar, como prerrogativa que dicen les favorece, cuota mensual de unos cuantos pesos a su domicilio residencial, con despachos contables. Unos de estos altos personajes ya no ejercen en SAPAL, aunque pudiera ser que como parte de su liquidación se les respeten ese beneficio per sécula seculorum.Pero se dirá que lo referido es discutible, o que se trata de cuestiones mínimas; pecata minuta. Apoco sí pues para las gentes o políticos de amplio criterio lo que hacen está bien, derecho, aunque sea más torcido que la calle del Codo.Hoy se busca ya un presidente del Consejo y un director. Desde el Ayuntamiento se le pide a moderno Diógenes la linterna a efecto de encontrarlos. El primero tal parece que ha presionado lo suficiente, desde el organismo empresarial que maneja, para ser titular. Al segundo lo van allegando de una selectividad acuciosa, nada sencilla.Se le quiere con capacidad, experiencia, buen nombre y, por supuesto, calificado o calificada porque, entendámoslo bien que no está el puesto reñido con que sea ubicada una dama. ¿No se encontrarán los cazadores de talentos con lo que pescaron, en otros tiempos, sus pares, para Fox?Lo interesante de todo este mecanismo y manejo está en los procesamientos. En absoluta teoría al Consejo sapalino, como otros muchos que hay, lo vota o elige en Ayuntamiento; luego el presidente, director, tesorero y demás, debiera ser seleccionado por el pleno del organismo.Digo, si existe un sentido de responsabilidad para los consejeros ya que si les imponen a las cabezas principales, los van a convertir en convidado de piedra, por una parte y por la otra si la realidad resulta, como ha acontecido en ocasiones mal o pésima, ellos, los integrantes, está en mejores condiciones que Poncio Pilato, no tienen necesidad siquiera de lavarse las manos.Quienes atinan o no, son los miembros del Ayuntamiento ¿o sus asesores? ¡Hasta dónde se prolongan hoy los conceptos democráticos! Elegimos un gobierno municipal que necesita luz, orientación, guía por todo y para todo.El costo va a ser elevadísimo si para instalar cada consejo, de los no pocos con que contamos, se va a pedir auxilio a los cazadores de luminarias. Ustedes y yo, ciudadanos de a pie, meditemos si no procede para el futuro elegir una planilla por su elevado coeficiente intelectual. Ya hay forma de medirlo.Como SAPAL ha dado tumbos nada ocultos, sobre todo en los recientes ejercicios, lo pertinente sería, salvo mejor opinión de los expertos, dar un golpe de timón.¿Cómo? No sencillo pero posible: volver esa función a la responsabilidad directa del Ayuntamiento. Manejada desde dentro, con criterio y realización operacional bien definida y ejercicio nada monetarista sino eminentemente social. Es factible, ya lo veremos.Se me ocurría -estamos en época de ocurrencias- decir que los ciudadanos tienen la palabra; pero no, la tiene el muy Honorable Ayuntamiento.