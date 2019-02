Plan energético para Guanajuato

Parecen lejanas las escenas del desabasto de gasolina en Guanajuato. Pero siguen estando cerca. Hoy tenemos gasolina cara, pero siempre junto al riesgo de volver a vivir la misma historia. Al igual que con el agua y la electricidad, la gasolina es parte de nuestras vidas y suponemos que siempre estarán allí. Pero la realidad es que estamos muy lejos de dejar de depender del petróleo. Las energías alternas “limpias” están muy lejos.Ni en México ni en Guanajuato tenemos una política pública encaminada a no despegarnos de lo que sucede en el mundo occidental: la generación de energía basada en el sol y en el viento, en el aprovechamiento de la biomasa y de la micro electricidad. El mercado de los vehículos eléctricos y de los híbridos apenas comienza a dar síntomas de interés.La gente en Guanajuato desconoce el tamaño del problema. En sondeos que hemos realizado en nuestra ciudad, menos del 7% de los leoneses, conoce el tamaño del problema de la dependencia energética y el 62% desconoce el origen de la energía que consumimos, esto es, no sabe que no habría desarrollo económico si se repite una crisis energética.En toda economía, la energía es un recurso indispensable en la producción de bienes y servicios. Pero en particular en algunas que son intensivas en su uso, es un componente importante de su costo. La sustentabilidad energética es la capacidad de crecer económicamente sin detrimento de las fuentes.En nuestra localidad, el transporte, las empresas que cuentan con hornos, los centros deportivos que requieren calefacción de agua, las industrias que utilizan motores, todas deben ya considerar el inminente y paulatino incremento de los costos de la energía (diesel, electricidad, gas). León es 100% dependiente de esas energías convencionales.Nuestras industrias emblemas son devoradoras de energía. Por ello, los programas de ahorro y uso eficiente comienzan por fin a ser valorados por empresas y empresarios. Incluso algunos comienzan ya a considerar a las energías renovables como parte de una estrategia de mercadotecnia de sus productos.Pero ¿hasta cuándo tendremos en León energías convencionales? Los Escenarios mundiales ubican la disponibilidad de hidrocarburos (y precios relativamente accesibles) en de 10 a 15 años. Entonces, la migración a las energías renovables debería ser más rápida en México y más en ciudades como la nuestra, dependientes por completo de la energía proveniente de la maltrecha termoeléctrica de Salamanca. ¿Hasta cuándo entonces? Le he insistido a los secretarios de desarrollo económico estatales la importancia de tener un plan energético estatal.En León no teníamos tampoco idea del problema. Sin un balance de energía de la ciudad, es decir, sin un cálculo de entradas de energía y de su uso final, no medíamos la dependencia.El ex Alcalde Sheffield acordó en el 2012 con la Universidad Meridiano y sus programas académicos de medio ambiente (Licenciatura en Energías Renovables y Maestría en Medio Ambiente) un proyecto para construir el primer mapa de energías renovables de la ciudad. ¿Qué es un mapa de energías renovables? Es un documento que describe el diagnóstico, los desafíos y el potencial disponible de energía alterna al petróleo.El estudio calculó la población leonesa en los escenarios del año 2012, 2022 y 2032 y el consumo asociado al crecimiento poblacional; también identificó el crecimiento de las energías renovables en el inminente caso de un incremento de los precios de los energéticos.Allí estudiamos las necesidades de adquisición de gas, carbón y electricidad, y la disponibilidad de energía solar, eólica, biomasa, geotérmica y micro hidráulica que tenemos en el municipio. Así, medimos la totalidad de azoteas colectoras de sol, rachas de viento en edificios y montañas, cebaderos, plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios, biomas vegetal, cuerpos de agua y presas en la Sierra de Lobos, campos geotérmicos y posibles ubicaciones de heliostatos, para calcular el potencial de energías renovables, encontrando que para el año 2022 deberemos generar al menos el 15% de nuestra energía local con nuestro propio potencial, es decir, sin importar energía como ahora lo hacemos, para hacer una mezcla que garantice nuestra sustentabilidad.El documento y los mapas resultantes son un primer recurso didáctico y científico, para que sea divulgado y dado a conocer entre la ciudadanía y empresas para incluso identificar negocios innovadores basados en la energía renovable. ¿Dónde estaría ubicada la central eólica? ¿Dónde colocar micro generadores hidráulicos? ¿Dónde las grandes azoteas colectoras de agua de lluvia y sol? ¿Cuál es la velocidad de comercialización de vehículos híbridos y solares?Todo esto se encuentra descrito en el primer Mapa de Energías Renovables de la ciudad, la base para cualquier plan municipal de sustentabilidad energética. Ahora toca hacer uno para todo Guanajuato, un primer Plan Energético.