Proyecto de Guanajuato fracasado

“La Guardia Nacional es sólo una parte de la estrategia de pacificación del país, el resto dependerá de los esfuerzos encaminados a recomponer el tejido social; aún falta pero hoy tenemos motivos para celebrar este gran paso”.

Lo mal gobernado no se olvida, ni la corrupción, la frivolidad, las ocurrencias, el dispendio, porque siempre quedan allí los resultados visibles en obras públicas malhechas y costosas, como verdaderos símbolos o monumentos a estas barbaridades gubernamentales.El descontento de la población resurge o renace periódicamente, cada vez que se informa de lo que ha quedado del paso de políticos deshonestos.Con motivo de la comparecencia de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Sra. Teresa Matamoros, ante el Congreso del Estado, quedó de manifiesto cómo la dependencia en la cual la designó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo va a la deriva, sin plan de trabajo, sin acciones y sin saber cómo y en qué se gastan algunos rubros sobre los que fue cuestionada.Quienes pusieron el dedo en la llaga fueron los diputados Miguel Ángel Salim Alle, del PAN; y Jaime Hernández Centeno, del Partido Movimiento Ciudadano. Aunque al primero, según el relato de esa jornada parlamentaria, fue a quien no le pareció que se derrochen decenas de millones de pesos para el Parque Guanajuato Bicentenario, en gasto corriente.Así como para la promoción de la Marca Guanajuato, sin aclarar en qué forma se aplicarán. Con poco respeto hacia el Legislador, la Secretaria de Turismo le contestó a Salim: “Si quiere le paso las pautas publicitarias para que las vea” (Avenida Digital 3.0 19/02/19).Aquí es donde hacemos un alto para recordar que desde aquellos años para la supuesta celebración del Bicentenario de la Revolución Mexicana, aquel gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez de triste memoria, tuvo la ocurrencia de construir este parque conmemorativo dilapidando miles de millones de pesos, pese a que muchos sectores le advirtieron que eso sería un fracaso.Pero además, como lo señaló el diputado Miguel Salim, se ha convertido en un barril sin fondo, absorbiendo presupuesto anual en gastos, sin que funcione.Significativamente los periódicos del miércoles 20 de febrero, entre ellos am página 1ª, nos brindan la imagen a modo de ejemplo de lo que fuera una escultura emblemática y simbólica de dicho parque, la que en su momento desató una gran polémica por su alto costo y nulo valor artístico, quedando como un adefesio donde perdió celebridad su autor el Sr. Ricardo Motilla, embolsándose ¡47 millones de pesos! y que ahora a menos de 10 años, es un cascajo de metal grotesco, como mudo testigo de ese fallido parque que se jactaban de ser para la posteridad, esto es, para muchos años, y que ahora muestra su total imperfección con las visibles muestras de las uniones, soldadas quizás o remachadas de los pedazos de metal que fueron unidos, como un rompecabezas infantil, absurdo y bufonesco, la cual luce agrietada y con brotes de maleza a sus pies, con un descuido evidente (José Antonio Castro Murillo. Periódico am página A.3). Esa es “La Victoria Alada de Guanajuato”. De vergüenza.Pero el deterioro y fracaso de dicho parque no culmina ahí, pues la velaria que se construyó para la visita papal del 2012 ha quedado como almacén, las entradas y salidas de la sala de exposición están solitarias.Han quedado sólo cuatro establecimientos que venden alimentos en el interior del lugar y son refrescos, golosinas, frituras y dulces, los juegos infantiles ya no sirven o no funcionan, los torniquetes de ingreso tampoco se usan, lo que fue la fuente se encuentra sucia con el agua “podrida y estancada”, todas las demás casetas de comida se encuentran abandonadas.En fin, una obra sin sentido y un gasto permanente que afecta y atañe a todos los guanajuatenses.Esto hace también que no olvidemos otros despilfarros y gastos o “inversiones” infructuosas de aquella administración 2006-2012 como la del Tren Interurbano y de la construcción de la nueva Refinería, que nunca se realizaron.