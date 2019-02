Delegado y los zapateros

***FISCALÍA CON RECURSOSEl presupuesto 2019 por 2 mil 699 millones de pesos de la ahora Fiscalía General alcanza para mucho. La mitad del total, mil 357 millones, están destinados para la Agencia de Investigación Criminal (AIC).***INFRAESTRUCTURAPara la Fiscalía Regional “A” de León, por ejemplo, están considerados 17.6 milloncitos para terminar de una buena vez con el estacionamiento multiniveles. Y en Pénjamo también concluirán el edificio.***SIN PRETEXTOSEl gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya dijo clarito que por presupuesto Carlos Zamarripa no se preocupe, cada año tendrá más y más. Otro pretexto menos para que los resultados no lleguen pronto. Vamos viendo...*** ¿Y MI AFORE?Mostrando el recibo en su cuenta de tuiter el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, lamentó que su Afore registró en el periodo septiembre-diciembre 2018 una pérdida de $21,826.81. “¿Qué o quién tuvo la culpa? Me parece que está muy claro el resultado de las malas decisiones y somos los ciudadanos quienes pagamos por esos errores”, apuntó.* (DES) ÁNIMOEMPRESARIALUnos días antes también cuestionó que México “viva un proceso de reconcentración del poder”. Se lanza contra una hegemonía basada en programas clientelares, sin rendición de cuentas ni contrapesos. En ese ánimo de un sector del empresario llegará a León para reunirse con ellos Poncho Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, este próximo 1 de marzo en encerrona privada.*** FERROFÉRICO, EL SUEÑOLos problemas para terminar el Libramiento Ferroviario de Celaya continúan, y no se ve para cuándo. El sábado pasado se cumplieron 10 años que el expresidente de la República, Felipe Calderón, llegó a Celaya a anunciar la obra que convertiría a la región en el punto logístico más importante del país. La obra arrancó hasta por ahí del 2012 y, cuando llevaba cerca del 70 por ciento de avance, se detuvo.* ESTIRA Y AFLOJALa falta de recursos federal provocó que se encomendara a las empresas ferroviarias Ferromex y Kansas City Southern invertir en el Ferroférico a cambio de extender su concesión de derecho de vía. Durante casi un año y medio se sigue en el estira y afloja entre el Gobierno federal y la empresa Kansas City para que pueda invertir y concluya las obras de la Línea AM, que cruzan la ciudad de sur a norte.* SIN PLAN BEl empresario celayense Mauricio Usabiaga, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, conoce muy bien el proyecto y admite que no hay plan ‘b’ en caso de que Kansas City no firme con la SCT para invertir, lo que pareciera más probable. Y que le ponga la Federación, menos.* ROBOS DE RIELESOtro de los problemas es que los robos en rieles continúan en los tramos donde Ferromex ha reiniciado las obras a pesar de que la empresa ferroviaria ha exigido mayor seguridad en la zona.* ISMAEL, LA TAREAMauricio ya designó al exalcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, para que funja como enlace entre los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y Ferromex. Ismael admitió que aún falta un 12% para la liberación de terrenos en diferentes tramos de la obra. Así que el sueño del Ferroférico, no está cerca.*** AYALA PROPONELa diputada federal leonesa por el PAN, Ángeles Ayala Díaz, propuso establecer que el servicio social cuente con una remuneración suficiente, la cual no podrá ser menor al equivalente por media jornada del salario mínimo vigente, con el fin de motivar en los jóvenes su trayectoria académica. Esto con el fin de motivar a los jóvenes a concluir su formación académica, y no desalentarla con más cargas.El coordinador de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno federal, Mauricio Hernández, subió el sábado a su cuenta de twitter una fotografía con un grupo de zapateros y escribió: “A pesar del desmantelamiento de malos gobiernos neoliberales, se sostiene a base de esfuerzo. Vienen cosas importantes para el sector, vamos juntos a reactivarla”, aunque no explicó aún esas buenas nuevas.En la imagen aparece el empresario Eduardo Venegas, quien empuja el proyecto del consorcio del sector moda, uno de los que pretendía anunciar AMLO en su cancelada visita a León el 19 de enero.