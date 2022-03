Las mujeres que han conquistado el futbol varonil

“Influye la capacidad, no el género”, aseguró Eva Espejo, entrenadora de Rayadas de Monterrey, en alguna entrevista posterior al título que consiguió en 2021. Y así lo ha demostrado la timonel, igual que otras tantas mujeres que con su trabajo, han labrado su camino en el deporte.

Árbitras, jugadoras, analistas, entrenadoras. Futbol, basquetbol, futbol americano… la mujer ya tiene la posibilidad de ‘elegir’, de escoger lo que desea y no sólo dirigirse hacia el terreno en el que le abren una puerta. Ya no, ya existe la posibilidad de ingresar a cualquier espacio que se desee aunque esto parezca complicado.

“Las mujeres podrán elegir en qué equipo jugar... eso es nuevo, que puedan elegir”, aseguró la futbolista holandesa Ellen Fokkema, quien en septiembre del año pasado fue seleccionada para jugar con la categoría A del cuadro varonil del VV Foarut.

De tan sólo 20 años, la mediocampista marcó un antes y un después en el futbol neerlandés, pero en México también existen estos casos, y si bien no se pueden observar en el terreno de juego, sí tras bambalinas.

Aquí aparecen los nombres de Ana María Zavala, exguardameta del Club León en la Liga MX Femenil y la primera mujer en entrenar a un equipo varonil (Delfines de Abasolo), o también de Eva Espejo, timonel de las Tuzas y ahora de Rayadas, con quienes se coronó a finales de 2021 convirtiéndose en la primera entrenadora en campeonar en el circuito femenil.

“Me siento muy bien, no solo por mí sino por todas las mujeres. Es un paso muy importante para el futbol femenil y para las mujeres en el varonil. Ahora, este 'boom' de los Delfines es un antes y un después. Ya no va a haber imposibles para las mujeres. Después de esto se les van a abrir las puertas a más personas”, aseguró Zavala en entrevista para AS México.